ABSA: realizará trabajos sobre la red de agua

Aguas Bonaerenses informa que este miércoles 16, se realizarán trabajos en el marco del plan de recambio de cañerías que lleva adelante la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DiPAC).

Las tareas se desarrollarán en las intersecciones de Alvarado y Salta, Mitre y Salta, y Zelarrayán y Salta y podrían generar falta de agua en calle Salta, entre Zapiola y Zelarrayán, y baja presión en los barrios Universitario y Pacífico.

Se solicita a las personas usuarias realizar reservas domiciliarias y utilizar el recurso únicamente para cubrir las necesidades esenciales hasta la normalización del servicio.

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Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.