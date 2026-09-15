"Los cuestionamientos sobre transparencia eran infundados", afirmó el rector de la UNS

La Universidad Nacional del Sur alcanzó un puntaje total de 94,6 sobre 100 en el Índice de Transparencia correspondiente al segundo trimestre de 2026 (abril-junio), según el informe elaborado por la Dirección Nacional de Evaluación de Políticas de Transparencia (DNEPT) de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP).

El rector Daniel Vega fue contundente: "No solo la UNS, muchas universidades encabezan el listado de transparencia que mide este indicador".

Según el informe, que analiza 20 dimensiones, la universidad bahiense fue calificada con 94.6/100 en total, 85.4 en “transparencia activa” y 92 en transparencia proactiva. Se destaca allí la accesibilidad de la información completa de sus aspectos presupuestarios y financieros.

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"En realidad la información siempre estuvo, ahora se reorganizó y está a dos clics de distancia de cualquiera que quiera consultarlo y básicamente lo que nosotros estamos mostrando son 20 ítems, de los cuales 13 son elementos taxativos que exige la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que son todos datos duros, y luego tenemos siete ítems más, que sería la transparencia proactiva que hace al gobierno, gobernanza de la universidad", indicó Gastón Milanesi, secretario general de Relaciones Institucionales y Planeamiento.

La plataforma (datos.uns.edu.ar) muestra los salarios, las contrataciones, los informes de auditoría, las ejecuciones presupuestarias, el plan estratégico, los informes de la asamblea universitaria y otros rubros casi en tiempo real.

"Estos ítems apuntan a cumplir o no cumplir y hay un grado intermedio de cumplimiento, nosotros estamos prácticamente en el 100% en todos, con esta excepción que tiene más que nada que ver con la periodicidad con la que nosotros, por ejemplo, hacemos los informes a la asamblea, entonces tal vez en la metodología lo tengamos que volver a subir trimestralmente, esto se mide, se publica trimestralmente pero se mide cada seis meses porque la Agencia Nacional de Acceso a la Información Pública, quien es que elabora este indicador, revisa la información que carga la mitad de las organizaciones nacionales y los otros seis meses le toca al resto. Así que nosotros vamos a ver esta publicación trimestral, pero en realidad la medición que le hacen a la universidad es semestral", remarcó Andrea Castellano, vicerrectora de la institución.

En cuanto a cuál es el apartado que ha hecho destacar a la casa de altos estudios en comparación con las otras entidades auditadas, Castellano remarcó: "La posibilidad de seguir la ejecución presupuestaria online, lo mismo que las contrataciones y licitaciones, porque más allá de que son 20 ítems, me parece que la importancia que tienen no es la misma. Entonces, que uno pueda entrar y en dos clics saber en qué está gastando la plata la universidad hoy que estamos siendo tan cuestionados, me parece que eso tiene una relevancia particular".

La medición es realizada por el ente nacional denominado Dirección Nacional de Evaluación de Políticas de Transparencia, quien contrasta la información de casi 190 organismos estatales entre las que están las universidades y otras organizaciones públicas.

"Desde el minuto cero pusimos a disposición todos los informes de auditoría y siempre dijimos que estamos bajo la lupa tanto de la SIGEN como de la Auditoría General de la Nación. Siempre estuvimos a disposición para mostrar absolutamente todos los números y aún así seguían los cuestionamientos que siempre nos parecieron injustos. Y creo que esto le pone número a eso dejando en clara evidencia que el cuestionamiento que había sobre el sistema es infundado. De hecho, no sólo la UNS, hay muchas universidades en el top de este ranking mientras que otros organismos importantes, que manejan también fondos públicos, tienen indicadores mucho más pobres que los nuestros.

"Creo que hoy, afortunadamente, el conjunto de la sociedad entendió que esta campaña de desprestigio estaba infundada y que fue malintencionada y por suerte creo que es un tema que lentamente ha ido saliendo de la agenda", finalizó Vega.