Buscan a un joven de 20 años de quien nada se sabe desde el jueves

Agregar La Nueva en

Desde la comisaría Quinta pidieron colaboración para dar con el paradero de Omar Ezequiel Silva, de 20 años.

El joven fue visto por última vez el pasado jueves, sobre las 19, en Inglaterra al 1.900.

Mide 1.80 aproximadamente y es de contextura delgada, tez trigueña, sin barba ni bigote, ojos marrones y cabellos cortos castaños oscuros.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Como señas particulares marcaron que tiene una cicatriz visible en el codo derecho y un arito en una de sus orejas.

Vestía pantalón de joggin de color gris, campera inflable negra y zapatillas azules.

Cualquier información al respecto deberá ser suministrada de inmediato al 911 o al (0291) 4552984, de la seccional del barrio Noroeste.