Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

La ciudad.

Buscan a un joven de 20 años de quien nada se sabe desde el jueves

La Policía pidió colaboración de la sociedad para dar con el paradero de Omar Ezequiel Silva.

Desde la comisaría Quinta pidieron colaboración para dar con el paradero de Omar Ezequiel Silva, de 20 años.

El joven fue visto por última vez el pasado jueves, sobre las 19, en Inglaterra al 1.900.

Mide 1.80 aproximadamente y es de contextura delgada, tez trigueña, sin barba ni bigote, ojos marrones y cabellos cortos castaños oscuros.

Como señas particulares marcaron que tiene una cicatriz visible en el codo derecho y un arito en una de sus orejas. 

Vestía pantalón de joggin de color gris, campera inflable negra y zapatillas azules.

Cualquier información al respecto deberá ser suministrada de inmediato al 911 o al (0291) 4552984, de la seccional del barrio Noroeste. 

Seguinos en Google Noticias
Sumate a la conversación. ó Registrate
Iniciaste sesión como Cerrar sesión

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE