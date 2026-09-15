Calle Rincón: veredas angostas, un club que es escuela, casas chorizo, Acquaiolas, desatanudos y Dianitas

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

"La arquitectura es la vida; la vida misma tomando forma tal como fue vivida en el mundo de ayer, tal como se vive hoy o como se vivirá." Frank Lloyd Wright

El nombre de la calle evoca a la Batalla de Rincón de Valladares, registrada en Tucumán, en 1827, que enfrentó a las fuerzas federales lideradas por Facundo Quiroga con las del gobernador unitario Gregorio Araoz de Lamadrid. La victoria de Quiroga obligó a Lamadrid a renunciar y exiliarse en Bolivia.

Es la calle por excelencia del barrio de Bella Vista, una calle de veredas angostas, pocos árboles y que desemboca en el parque Independencia.

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Casa altas

Un primer llamado de atención al recorrer la calle es la presencia de varias casas elevadas en relación al nivel de la calle, casi dos metros por encima, producto (quizá) de un trazado original distinto, aunque es posible que los vecinos más memoriosos puedan aportar algún dato adicional.

María desatanudos

Una esquina también elevada, en una de sus paredes muestra una colorida imagen de la Virgen María, con una particularidad: es Nuestra Señora Desatanudos, una advocación que representa a María como madre compasiva, que intercede para deshacer y resolver los problemas difíciles de la vida. La imagen muestra a la Virgen sosteniendo una cinta con nudos, simbolizan los conflictos familiares, las crisis de pareja, las enfermedades, los miedos. María desata aquello que parece no tener solución. El cuadro está protegido con una reja, en la cual hay dos cintas, una celeste, una rosa, con sus respectivos nudos, listos para ser desatados.

Nuestra Señora "Knotenlöserin" (la que desata nudos), que se venera desde 1700 en la iglesia Augsburgo. Es obra de Johann Melchior Georg Schmittdner (1625-1705) y fue encargada en agradecimiento por una reconciliación matrimonial.

Las primeras casas

Sus fachadas de ladrillo sin revocar, la estética de sus ventanas, su atractiva rejería, todo da cuenta de ser viviendas de más de un siglo, acaso las primeras en levantarse en el barrio.

Las hay que se ven de manera parcial, detrás de paredones, con el diseño propio de las casas chorizo, la casa de los abuelos, recostadas sobre una medianera, alineadas sus piezas sobre esa pared. Adelante el patio con la parra, detrás otro patio para la huerta.

Cubierta sobre la galería

En el ejemplo de la derecha funciona un lugar para la práctica de yoga: la continuidad de piezas se ha reconvertido en un largo salón. Reciclar es la clave.

La maravilla de una casa chorizo con su puerta de paños vidriados con colores, la cual ha sumado el estilo art decó, geométrico y abstracto, combinando lo popular con la estética de un movimiento que fue sinónimo de modernidad y glamur.

Una esquina tradicional, ocupada por la Farmacia Cvitanovich. Una casona que se destaca por sus altos ventanales y rejerías. Para detenerse y mirar.

Rincón 555, la sede del club Bella Vista, fundado en 1921. Cargado de historia, lugar de deporte, cine, bailes y kermeses. Cuna ed grandes jugadores, como Alfio “Coco” Basile, Jorge “Laucha” Recio, Rodrigo Palacio y Sebastián “Gula” Martínez. Pocos clubes formaron tres jugadores que vistieron la casaca nacional.

Basile, Recio, Palacio, tres tapas de El Gráfico

Sobre la puerta de entrada a la sede, un viejo escudo da testimonio de los años transcurridos, mientras que una referencia en el frente da cuenta del funcionamiento en el lugar del lavadero Bella Vista, inaugurado en 1907, toda una modernidad de la época.

Casas con nombre, una modalidad propia de las viviendas con estética de chalet, ubicadas en Mar del Plata y Córdoba, lugares de vcciones. En este caso “Dianita”, en metal y letra cursiva grabado sobre el frente.

Un aporte distinto: una estatua aprovechando el retiro de la línea municipal. Es la representación de "Acquaiola" (la portadora de agua o aguadora), una joven vestida con túnicas ligeras de estilo grecorromano, cargando un jarrón o cántaro sobre su costado y sosteniendo un recipiente secundario en su mano opuesta. Clara como el agua clara.

Los vacíos que abren interrogantes. En este caso, el lugar donde funcionó Sodamar, formada en la década del 60 con la unión de varias soderías. La fábrica envasaba agua, soda en sifones y cerveza.

Final

Los gallegos es el mote con que se reconoce a los jugadores de fútbol de Bella Vista. La denominación responde a los primeros habitantes del barrio y fundadores del club, provenientes de Aldeanueva de San Bartolomé, en Toledo, España.

La calle Rincón es parte de esa loma que permitía atractivas visuales. Un espacio con identidad y carácter, donde la arquitectura tiene cosas, muchas cosas para contar.

La yapa

Palos borrachos Una casa, un mástil, una cala

Volver a encontrarnos. El Coco Basile y el Laucha Recio, siendo pibes con la camiseta de Bella Vista, el primero a la izquierda, el cuarto desde la izquierd, parados. Años más tarde, los dos con el 5 en la camiseta, jugando para Racing Club y River Plate en los 60.