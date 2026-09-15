Fue detenido en la vía pública por portación de arma

El Comando de Patrullas de la ciudad detuvo en la madrugada de este martes a un hombre que portaba un arma en la vía pública en un espacio verde de Villa Rosas.

Este fue identificado como Baldomé Marcos Nahuel de 28 años de edad, quien se encontraba junto a dos personas más, en inmediaciones de en inmediaciones de Granada y Tarija, cuando efectivos que realizaban tareas de prevención pidieron identificación a los sujetos.

Al proceder, los efectivos advirtieron que Baldomé evidenciaba un marcado estado de nerviosismo, motivo por el cual se efectuó un palpado preventivo sobre sus prendas.

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Durante el procedimiento se constató que llevaba a la altura de la cintura una pistola Bersa Thunder 380, calibre .380 ACP, con cargador y diez municiones, procediéndose al inmediato secuestro del arma y la munición en presencia de testigo de actuación.

Este fue trasladado a la Comisaría Sexta, quedando a disposición de la UFIJ N.° 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.