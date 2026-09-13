Confirmado: este viernes, el presidente Javier Milei visitará Bahía Blanca

Lo que hasta el viernes era una noticia sin confirmar, finalmente fue oficializada en la tarde del domingo: el presidente Javier Milei viajará a Bahía Blanca el próximo viernes, en el marco de una posible recorrida por los diferentes proyectos habilitados por el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) en la ciudad.

En particular, el jefe de Estado visitará la compañía Mega, que ingresó al programa a partir del anuncio de una inversión superior a los 364 millones de dólares para ampliar su planta en nuestra ciudad.

Más allá de lo señalado por la agenda oficial, todavía no hay mayores precisiones sobre la agenda del mandatario ni quiénes lo acompañarían en su comitiva.

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Esta será la tercera visita de Milei como presidente a Bahía Blanca: el mandatario llegó por primera vez a la ciudad el domingo 17 de diciembre de 2023, un día después del feroz temporal que causó la muerte de 13 personas y graves destrozos en la ciudad.

Milei, que había asumido apenas una semana atrás, viajó acompañado por su hermana y secretaria general Karina Milei, y los entonces ministros Guillermo Francos (Interior), Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa) y Sandra Pettovello (Capital Humano).

Aquella tarde se reunió en la sede comunal de Alsina 65 con el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el intendente Federico Susbielles para coordinar la asistencia y evaluar los daños dejados por el temporal en toda la ciudad.

“Estoy perfectamente confiado en que ustedes van a poder lograr resolver esta situación de la mejor manera posible con los recursos existentes”, dijo durante su breve estadía.

El segundo paso fue el miércoles 12 de marzo de 2025, cuando viajó para supervisar los operativos de asistencia luego de la dramática inundación del viernes 7, que dejó 18 víctimas fatales, centenares de heridos, miles de evacuados y un grado de destrucción de casas, comercios e infraestructura pocas veces visto.

En aquella oportunidad, estuvo cerca de cuatro horas en compañía de su hermana Karina, Guillermo Francos (jefe de Gabinete) y Patricia Bullrich (ministra de Seguridad).

La comitiva oficial recorrió la zona del canal Maldonado, la Planta Potabilizadora Patagonia y el hospital de campaña montado en el Bahía Blanca Plaza Shopping.