Mega ampliará 27% su producción con miras a la exportación

Compañía Mega avanzará con una inversión de US$ 365 millones para ampliar en un 27% la capacidad de producción de líquidos del gas natural de su complejo industrial y fortalecer el perfil exportador de Bahía Blanca.

El proyecto permitirá incorporar otras 1.500 toneladas diarias y elevar la capacidad actual de 5.500 a 7.000 toneladas por día. Las obras alcanzarán instalaciones ubicadas en Neuquén y Bahía Blanca, además del poliducto que conecta ambos puntos.

La inversión recibió ahora la oficialización definitiva de su ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El proyecto había obtenido la aprobación del Gobierno durante julio. La novedad es la formalización administrativa de la solicitud de adhesión y del plan presentado por Compañía Mega SA.

La resolución fijó el 28 de julio de 2026 como fecha formal de ingreso al régimen. La Secretaría de Energía tendrá a su cargo la fiscalización y el control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la compañía.

Las obras comprenden la Planta de Separación de Loma La Lata ( Neuquén); el poliducto que atraviesa esa provincia, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires; y la Planta de Fraccionamiento de Bahía Blanca.

El sistema permite separar los componentes ricos del gas natural producido en la Cuenca Neuquina y transportarlos mediante el poliducto hasta el complejo local. Una vez en Bahía Blanca, los líquidos son fraccionados para obtener etano, propano, butano y gasolina natural.

En la planta bahiense se incorporará nueva capacidad para almacenar líquidos del gas natural. También se realizarán adecuaciones eléctricas y mejoras en los sistemas de vapor y condensado necesarios para acompañar el aumento de la producción.

La ampliación permitirá procesar una mayor cantidad de gas proveniente de Vaca Muerta y transformar sus componentes en productos con valor agregado. De esta manera, vinculará el crecimiento de la producción neuquina con la infraestructura industrial y portuaria de Bahía Blanca.

La inversión total asciende exactamente a US$ 365.398.669.

Según el cronograma presentado por la empresa, durante el primer año se desembolsarán US$ 121.613.889 y en el segundo se invertirán otros US$ 152.709.106.

La compañía deberá acreditar durante esos dos años una inversión en activos computables equivalente, como mínimo, al 40% del monto exigido. La fecha límite establecida para alcanzar ese objetivo es el 1 de octubre de 2027.

El comienzo de las operaciones comerciales de la ampliación está proyectado para el 28 de febrero de 2029.

El proyecto contempla la generación de 800 puestos de trabajo durante sus distintas etapas. Además, tendrá impacto sobre contratistas y proveedores vinculados con la construcción, la ingeniería, el transporte, la logística, el montaje y los servicios industriales.

El plan establece que el 60% del monto destinado a proveedores, bienes y obras de infraestructura durante la construcción y la operación corresponderá a proveedores locales.

El porcentaje comprometido por Mega supera ampliamente el mínimo del 20% establecido por la normativa del RIGI y abre oportunidades para empresas radicadas en las regiones alcanzadas por la inversión.

El aumento de la capacidad estará destinado a fortalecer la inserción exportadora de la compañía. La mayor disponibilidad de líquidos del gas natural permitirá incrementar los envíos desde Bahía Blanca y generar nuevas divisas.

El Gobierno calculó que la inversión producirá un impacto positivo de US$ 213 millones sobre la balanza comercial, como resultado del aumento de la producción y de las exportaciones.