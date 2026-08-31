Los puertos del estuario movilizaron más de 23 millones de toneladas en siete meses

El sistema portuario del estuario de Bahía Blanca movilizó 23.227.159 toneladas durante los primeros siete meses de 2026, lo que representó un crecimiento interanual del 22,7%.

La comparación con igual período de 2025 muestra un incremento de más de 4,3 millones de toneladas.

Entre enero y julio del año pasado, las terminales de Bahía Blanca y Puerto Rosales habían contabilizado en conjunto 18.923.883 toneladas.

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Los datos surgen de las estadísticas elaboradas por el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca y del informe correspondiente a julio publicado por la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca.

En el desglose, las terminales de Bahía Blanca pasaron de 10.277.929 toneladas durante los primeros siete meses de 2025 a 11.475.637 toneladas en igual período de este año. Esto significó una mejora interanual del 11,7% y casi 1,2 millones de toneladas adicionales.

Puerto Rosales, por su parte, avanzó de 8.645.954 a 11.751.522 toneladas, con un crecimiento del 35,9%. En términos absolutos, incorporó algo más de 3,1 millones de toneladas respecto del mismo período del año anterior.

De esta manera, el estuario sumó exactamente 4.303.276 toneladas en la comparación interanual y consolidó un perfil portuario sostenido principalmente por la expansión energética y la continuidad del complejo agroexportador.

Solo durante julio se movilizaron 3.539.383 toneladas: 1.548.479 correspondieron a Bahía Blanca y 1.990.904 a Puerto Rosales.

Las cifras reflejan el peso creciente que adquirió el petróleo de Vaca Muerta dentro de la matriz de cargas regional, sin desplazar el papel estratégico que mantienen los granos, los subproductos, los aceites y la producción petroquímica.

El avance de Puerto Rosales está directamente relacionado con el aumento de los despachos de crudo desde la terminal de Otamerica.

Las obras ejecutadas durante los últimos años permitieron ampliar la capacidad operativa y recibir petroleros de mayor porte para abastecer tanto al mercado interno como a diferentes destinos internacionales.

La mayor capacidad de evacuación de petróleo desde la Cuenca Neuquina y la puesta en funcionamiento del nuevo muelle de Otamerica modificaron la escala de las operaciones.

La terminal puede atender dos grandes buques tanque de manera simultánea y realizar embarques de hasta 100.000 toneladas o más en una sola operación.

Crecieron los embarques agroindustriales

La expansión petrolera estuvo acompañada por un desempeño positivo del complejo agroexportador. Según la Bolsa de Cereales y Productos, entre enero y julio se embarcaron por el puerto de Bahía Blanca 7.653.364 toneladas de granos, subproductos y aceites.

Ese volumen representó un crecimiento interanual del 13%. En igual período de 2025, los embarques agroindustriales habían totalizado 6.768.194 toneladas.

Por lo tanto, durante los primeros siete meses de este año se despacharon alrededor de 885.000 toneladas más que en el mismo lapso anterior.

El resultado acumulado contrasta con el comportamiento registrado específicamente en julio. Durante ese mes se embarcaron 1.165.325 toneladas, un 13% menos que en julio de 2025, cuando se habían alcanzado 1.336.287 toneladas.

Sin embargo, la mayor actividad observada durante buena parte del primer semestre permitió conservar una variación positiva en el acumulado anual.

Las descargas de productos agrícolas también crecieron en los primeros siete meses. El volumen recibido en las terminales alcanzó las 8.148.075 toneladas, con una mejora del 14% frente a igual período del año anterior.

En julio ingresaron 977.010 toneladas, lo que significó una caída interanual del 29%. De ese total, el 75% llegó en camiones y el 25% restante fue transportado por ferrocarril.

El maíz encabezó las descargas del mes con 657.735 toneladas. También se recibieron 107.010 toneladas de porotos de soja, 64.770 de girasol, 57.330 de trigo, 40.170 de cebada y 27.465 de malta, además de pellets y aceite de girasol.

El maíz fue también el principal producto exportado durante julio. Sus embarques alcanzaron las 785.463 toneladas y representaron el 67,4% de los despachos agroindustriales efectuados desde Bahía Blanca.

Vietnam recibió el 34% del maíz exportado, mientras que Arabia Saudita concentró el 20%, Corea del Sur el 12% y Filipinas el 9%.

El segundo producto en importancia fue el poroto de soja, con 176.477 toneladas. China absorbió el 94% de esos embarques y Perú recibió el 6% restante.

El escenario combina así los dos grandes motores de la actividad: el crecimiento de los movimientos petroleros desde Puerto Rosales, favorecido por la producción de Vaca Muerta, y la continuidad del complejo agroexportador.

Ambos segmentos explican buena parte de los 23,2 millones de toneladas movilizadas en el estuario, una cifra que superó en 22,7% la del año anterior y ratificó el papel de la región como una de las principales plataformas logísticas, energéticas y agroindustriales del país.