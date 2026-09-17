Quejas en Villa Cerrito por cloacas tapadas y mal olor

Vecinos del barrio Villa Cerrito mostraron su malestar por los constantes desbordes cloacales en la vía pública y en el interior de sus viviendas y por el mal olor que hay en el sector.

Romina, vecina del lugar, le dijo a La Nueva. que en los últimos meses la red cloacal provocó el ingreso de líquidos servidos a su hogar durante más de 48 horas. Y criticó la falta de respuesta de ABSA a los reclamos telefónicos.

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"Cada un mes nos está pasando esto. Pasó hace un mes y volvió a pasar ahora. Si no salía por la tapa de la calle, se metía de vuelta a mi casa", advirtió la mujer.

En el sector vinculan el agravamiento de la situación con la finalización de las obras de asfaltado, realizadas hace aproximadamente dos meses.

Además, criticó la demora y escasez de equipos para atender las emergencias en la ciudad.

"Los propios trabajadores que asistieron a destapar acá nos dijeron que la empresa solo disponía de un único camión. Ellos hacen lo que alcanzan a hacer, pero no dan abasto. Deberían haber puesto caños más grandes que vayan de la mano con la ampliación del barrio", concluyó la mujer.