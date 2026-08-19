Dominaron los de arriba y no hubo partidos cerrados por la cuarta fecha de la LBB Bronce
Ganaron Pellegrini, Barracas, Bahiense B, Caza y Pesca, Sportivo B y Whitense.
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Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.
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Tres victorias locales y otras tantas visitantes se registraron esta noche, por la cuarta fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce, "Municipio de Villarino".
El puntero Pellegrini le ganó a Sporting, 86 a 72; Barracas derrotó a Velocidad B, 97 a 54; Bahiense del Norte B superó a Bella Vista, 75 a 54. También se impusieron Caza y Pesca Huracán Médanos ante Los Andes, 92 a 67; Sportivo B frente a Fortín Club (Pedro Luro) 73 a 54 y Whitense pudo con Fútbol y Tenis (Mayor Buratovich), 76 a 59.
Sporting 72, Pellegrini 86
Pellegrini tuvo capacidad para disimular las ausencias, derrotó como visitante a Sporting, 86 a 72 y se mantuvo como único puntero.
Tuvo una gran noche Nicolás Themtham, autor de 29 puntos (2-6 en t3, 3-5 en t2 y ¡17-19! en t1), además de sumar 4 rebotes, 4 recuperos y 3 asistencias.
Al término del encuentro en cancha de Espora -donde no se permitió el ingreso de público visitante- se generaron disturbios, motivo por el cual algunos de los agredidos habrían decidido realizar la denuncia policial correspondiente.
Sporting (72): B. Falcioni (8), F. Salmeri (6), G. Díaz (18), R. Frontalini (5), B. Kumorkiewicz (4), fi; H. Rava (9), H. Martínez (2), G. Martínez (4), V. Bigoni (5), M. Miguez (11) y M. Gómez. DT: Ian Costa.
Pellegrini (86): J.I. Castro (10), N. Themtham (29), G. Chaves (9), Francisco Godeas (7), A. Almirón (12), fi; J. Bianco (6), M. Barrera (11) y S. Frayssinet (2). DT: Juan Sergio Palumbo.
Cuartos: Sporting, 23-19; 43-39 y 57-69.
Árbitros: Horacio Sedán y Fabrizio Rey.
Cancha: José Galié (Espora).
Bahiense B 75, Bella Vista 54
Bahiense del Norte B derrotó en el Manu Ginóbili a Bella Vista, 75 a 54.
Marcó el ritmo el experimentado Leonardo La Bella, que completó 18 puntos (2-7 en triples, 6-10 en dobles), más 9 rebotes, 8 asistencias y 3 recuperos.
Bahiense del Norte B (75): L. La Bella (18), L. Peratta (4), C. Massa (16), A. Tavella (6), M. Fernández (1), fi; J.C. Dauphin (5), D. Faure (6), J. Reta, C. Brugniere (7), G. Di Stéfano (5), F. Pérez (5), A. Vilarino (2). DT: Santiago Cappa.
Bella Vista (54): S. Durando (6), S. Bertoni (2), T. De Cascos (3), R. Inglera (17), E. Alesso (9), fi; B. Ruesga (4), T. Soria (10), J.P. Rivero (3), L. Spósito y D. Rueda. DT: Pablo De Cascos.
Cuartos: Bahiense B, 16-9; 35-30 y 55-40.
Árbitros: Sebastián Giannino y Joaquín Binsou.
Cancha: Manu Ginóbili (Bahiense).
Velocidad B 54, Barracas 97
Barracas no tuvo inconvenientes para vencer como huésped a Velocidad B, por 97 a 54.
El tirador Luciano Polak terminó con 26 puntos (3-9 en triples, 7-8 en dobles y 3-3 en libres).
Velocidad B (54): B. Schulz (9), J.I. Del Molino (9), T. Carvalhosa (9), F. Martínez (9), S. Hiebaum (4), fi; S. Mansilla, F. López (2), N. Valdebenito (7), T. Rollhaiser (2), T. Moreira (3), T. Koestler y J. Labeyrie. DT: Santiago Piñeiro.
Barracas (97): M. Capurso (2), R. Eliosoff (11), L. Polak (26), A. Passeggi (13), R. Catalá (7), fi; M. Quevedo (11), D. Ilari (3), I. Ríos Speerli (10), L. Durán (10), A. Aliscioni, J.J. Román (2) y W. Rojas (2). DT: Mario Errazu.
Cuartos: Velocidad, 17-30; 28-55 y 44-78.
Árbitros: Marjorie Stuardo y Alexia González.
Cancha: Pedro Sánchez (Velocidad).
Los Andes 67, Caza y Pesca 92
Caza y Pesca le ganó a Los Andes, en Punta Alta, 92 a 67.
El equipo de Médanos tuvo un tridente rendidor, con Juan Cruz Redivo, quien metió 29 puntos (2-6 en t3, 9-12 en t2 y 5-6 en t1), más 6 rebotes; Agustín Solomon anotó 16 puntos (3-6 en t3, 1-2 en t2 y 5-6 en t1), además de dar 9 asistencias y bajar 6 rebotes, y Nicolás Sánchez regaló 9 asistencias y recuperó otras tantas pelotas.
Los Andes (67): N. Guerrero (10), A. García, L. Belardino (3), G. Chávez (2), J. Danzey (18), fi; M. Varela (12), S. Munz (7), N. Schiaffino (3), F. Herrera (10), D. Heredia y T. Vergara (2). DT: Enrique Moreno.
Caza y Pesca (92): A. Solomon (16), N. Sánchez (6), J.C. Redivo (29), F. Perrín (7), H. Banegas (8), fi; B. López (3), B. Bobb, T. Martz (7), M. Nievas (14), B. Meschini (2), A. Sensini y L. Pezzutti. DT: Gabriel Asnes.
Cuartos: Los Andes, 18-22; 29-50 y 46-70.
Árbitros: Leonardo Bressan y Ariel Mallimaci.
Cancha: José D'Amico (Los Andes).
Whitense 76, Fútbol y Tenis 59
Whitense sumó la segunda victoria consecutiva, superando en su escenario a Fútbol y Tenis, 76 a 59.
Hubo un gran partido ofensivo de Franco Pentenero, quien terminó con 23 puntos (5-6 en triples, 2-2 en dobles y 4-4 ren libres), más 5 rebotes.
Whitense (76): F. Cruz (10), F. Pentenero (23), M. Herbalejo (12), U. Martínez (5), G. Resler (4), fi; C. Nador (1), M. Ruarte (11), L. Robledo, T. Iturriaga, R. Ocampos (5), L. Romano (3) y A. Lencina (2). DT: Sebastián Dodero.
Fútbol y Tenis (59): J.D. Pérez (15), G. Semper (12), J. Tschering (9), F. Córdoba (12), Y. Sánchez (2), fi; F. Caputo (4), N. Dueñas (2), F. Mutuverría, J. Monaldi (3) y W. Carrino. DT: Andrés Del Sol.
Cuartos: Whitense, 16-12; 29-27 y 57-45.
Árbitros: Joaquín Irrazábal y Ariel Di Marco.
Cancha: Hugo López (Whitense).
Sportivo B 73, Fortín Club 54
Sportivo Bahiense ganó el primer partido en este segundo tramo (era el único que no había sumado doble), frente a Fortín Club, 73 a 54.
En el tricolor, Felipe Galassi terminó con 15 puntos (2-3 en t3, 3-5 en t2 y 3-4 en t1), 7 rebotes y 3 asistencias.
Los de Luro tuvieron como principal exponente a Brian Ruiz, con 19 rebotes y 10 puntos.
Sportivo B (73): F. Galassi (15), L. Temporelli (12), J. Abad (5), B. Guaglianone (11), L. Santarelli (6), fi; M. Rosso (9), F. Arizcuren, J. Labarere (8), M. Escobar (3), G. Plunkett (2), V. Gallardón (2) y E. Moreno. DT: Joaquín Tuero.
Fortín Club (54): R. Osinaga (5), J. Aispuro (1), G. Zaccara (19), B. Fava (9), B. Ruiz (10), fi; G. Tidei (2), R. Sánchez, L. Sensini (8) y T. Scho. DT: Mario Zaccara.
Cuartos: Sportivo B, 27-11; 42-20 y 61-34.
Árbitros: Emanuel Sánchez e Iván Kalasnicoy.
Cancha: Eladio Santos (Sportivo).
Posiciones
El segundo tramo los equipos lo iniciaron arrastrando el 50% de los puntos del primero:
1º) Pellegrini (13PG-2PP), 18 puntos
2º) Barracas (12-3), 17
3º) Bahiense B (11-4), 16
3º) Caza y Pesca (10-5), 16
5º) Sportivo B (9-6), 14,5
5º) Whitense (8-7), 14,5
5º) Sporting (8-7), 14,5
8º) Los Andes (7-8), 13,5
9º) Bella Vista (5-10), 13
10º) Fútbol y Tenis (3-12), 12
11º) Velocidad B (3-11), 11,5
12º) Fortín Club (1-13), 10,5
Próxima fecha
El domingo se medirán, desde las 20, Pellegrini-Bahiense B, Sportivo B-Velocidad B, Fortín-Whitense (en Estudiantes), Fútbol y Tenis-Los Andes (cancha de confirmar), Caza y Pesca-Sporting y Bella Vista-Barracas