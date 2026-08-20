Colapinto confirmó que las "mejoras potentes" de Alpine sólo las tendrá Pierre Gasly

La Fórmula 1 regresa a la acción este fin de semana en el circuito de Zandvoort, donde Alpine presentará una serie de mejoras en el A526 mientras el equipo busca recuperar rendimiento en la temporada 2026. Sin embargo, los cambios estarán únicamente en el monoplaza de Pierre Gasly.

Franco Colapinto, que tendrá que esperar hasta la siguiente cita, el Gran Premio de Italia, para contar con el coche actualizado, señaló hoy en Países Bajos que tenía sentimientos encontrados sobre qué esperar entonces de la competencia neerlandesa.

"Ayer estaba pensando exactamente en lo mismo. Me decía: ‘¿Qué es lo que realmente quiero? No lo sé’", dijo Colapinto entre risas ante los medios, entre ellos Motorsport.com, al ser consultado sobre si prefería que Gasly lo superara este fin de semana —algo que confirmaría el avance de Alpine— o si prefería estar al nivel de su compañero.

El piloto argentino sí pudo probar los cambios en el simulador del equipo en Enstone, lo que lo llevó a mostrarse ilusionado con el potencial de las mejoras.

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"En el simulador (la actualización) parece ser muy potente y, si es así, será muy buena para nosotros. Es cierto que cuanto mayor sea la diferencia en carga aerodinámica que consigamos entre ambos coches, mejor será para nosotros. Eso no tiene ningún misterio, porque puede ser bastante bueno para la última parte del año. Pero, mirándolo en retrospectiva, ellos (el lado de Gasly del garaje) también quieren hacerlo bien. De todos modos, esperemos que el paquete que traemos sea muy bueno y que nos aporte las mejoras que necesitamos", dijo Franco.

"Por el momento, se ve bien en el simulador y los datos indican que es una mejora muy fuerte y muy grande, así que esperamos poder dar los pasos que necesitamos para luchar contra los Racing Bulls y, ojalá, estar por delante de ellos", concluyó.