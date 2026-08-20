Messi podría ser sancionado por la MLS tras un tenso cruce con un rival

Lionel Messi protagonizó un tenso cruce con Quinn Sullivan durante el empate 2-2 de Inter Miami ante Philadelphia Union.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el partido terminó con las expulsiones de Cavan Sullivan y Yannick Bright, y un escándalo entre ambos planteles. Además, el rosarino convirtió su primer gol desde la muerte de su padre.

El encontronazo de Messi ocurrió durante el segundo tiempo, cuando el argentino mantuvo una discusión con Quinn Sullivan después de una acción del juego.

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Las imágenes mostraron al capitán de Inter Miami acercándose al futbolista de Philadelphia, haciendo contacto con su cabeza y posteriormente quedando cara a cara con el estadounidense durante algunos segundos.

La situación no terminó en expulsión para Messi durante el encuentro, aunque el episodio puede quedar bajo revisión del Comité Disciplinario de la MLS, que tiene la facultad de aplicar posteriormente una multa o incluso una suspensión si considera que existió una conducta sancionable.

Con el encuentro finalizando con un marcador de 2-2, jugadores de ambos equipos protagonizaron una pelea generalizada, con empujones, discusiones y varios futbolistas rodeando al árbitro Filip Dujic.

El episodio terminó con Cavan Sullivan, hermano menor de Quinn, y Yannick Bright expulsados con tarjeta roja, además de varias amonestaciones en un cierre completamente descontrolado. (NA).