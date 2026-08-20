Araceli González habló sobre la crisis de las PYMES y el cierre de la marca de su hija Florencia

La modelo y actriz Araceli González opinó sobre la difícil situación que atraviesan los emprendedores en Argentina tras la baja del consumo y el cierre de múltiples PYMES en el último año. Asimismo, lamentó el cierre definitivo de Helicia, la marca de indumentaria de su hija Florencia Torrente.

Desde el comienzo de la pandemia que Araceli se alejó de los flashes y se convirtió en empresaria junto a su esposo Fabián Mazzei. Juntos lanzaron su marca de cosméticos G.ara Cosmetics al mercado a mediados de 2023.

A pesar del éxito de la marca, la modelo estaría trabajando en su regreso a la pantalla chica y al formato digital. Habló sobre ello durante una entrevista con Ángel de Brito en LAM (América TV).

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"Olga me propuso posiblemente el año que viene hacer streaming y me propusieron también para Canal 13 a la mañana y bueno, vamos viendo", reveló.

En ese contexto, explicó que no se alejó del medio porque no le guste, sino porque su empresa le demanda mucho tiempo: "Estoy trabajando un montón. (...) Hay que aprender a ser empresarios en este país, cuesta un montón, y la verdad es que estamos contentos", destacó.

Asimismo, opinó sobre el cierre definitivo de Helicia, la marca de indumentaria y accesorios veganos que su hija fundó en el 2013 junto a su socia y amiga de la infancia, Agustina Bruzón.

"Todo lo que es empresa PYMES está sufriendo muchísimo en todo porque la economía del país y el bajo consumo hacen también que sucumban las empresas que no tienen red para poder sostener la empresa", lamentó.

La actriz destacó la labor de su hija, que mantuvo a la marca por 13 años "con sudor y amor": "Hay un momento en que ya no se puede más y es triste porque son más de 30 pymes empresas que han cerrado lo que va en este último tiempo y eso habla de la situación de cómo estamos".

Sin embargo, se diferenció de las ideas políticas: "Pero yo no quiero hacer política ni quiero hacer nada. A mí no me interesa eso. Solo quiero que mi país rinda para que jóvenes puedan ser influyentes y puedan trabajar y puedan hacer lo que deseen, quedarse en nuestro país". (NA)