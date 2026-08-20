Quiso escapar de la policía y quedó detenido por portación de armas

El detenido descartó el revolver en la vía pública

Personal de la Policía Motorizada realizó una detención en la madrugada de este jueves en las inmediaciones de Ayacucho al 2400 cuando un hombre no frenó en su moto ante el pedido de las fuerzas de seguridad quienes intentaban identificarlo.

Este fue detenido en cercanías de la primera cuadra de calle Acosta previo a descartar un revolver mientras emprendió la huida. Finalmente, los efectivos lograron aprehender a Fernando Nicolás Grimalt, de 22 años, quien se movilizaba en una motocicleta Mondial LD 110 MAX, acompañado por una joven de 23 años.

En el lugar se secuestró un revólver calibre .22 marca Pasper FCA. Armas, sin numeración de serie y apto para el disparo, junto con ocho municiones intactas del mismo calibre.

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La motocicleta también fue secuestrada por el personal de Control de Tránsito Urbano debido a la falta de documentación reglamentaria para circular.

Grimalt quedó a disposición de la Justicia por los delitos de desobediencia e infracción al artículo 189 bis, inciso 3°, del Código Penal, además de infracciones a la Ley 24.449. Intervienen la UFIJ N° 15, el Juzgado de Faltas Municipal y la Comisaría Séptima.