Del Premio Carlos a la región: Cirko Marisko llega con un show que busca sorprender

Hay espectáculos que se explican mejor cuando se los ve que cuando se los cuenta. Cirko Marisko es uno de ellos.

La propuesta llega este fin de semana a la región con “MonoArgentum”, un espectáculo que combina humor físico, absurdo, picardía, teatro e interacción permanente con el público, protagonizado por Lucas “Crazy Waves” y Martín “Konga”. La obra fue reconocida durante la última temporada de Villa Carlos Paz con el Premio Carlos 2026 a Mejor Espectáculo de Humor.

Después de ese reconocimiento, Cirko Marisko emprendió una gira por distintos escenarios del país y ahora tendrá una particular seguidilla de presentaciones en la zona: tres ciudades, tres teatros y tres noches consecutivas.

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La gira empieza en Monte Hermoso

La primera parada será el Viernes 21 de Agosto a las 21 hs en el Centro Cultural Monte Hermoso.

El sábado, turno de Punta Alta

Un día después, el espectáculo llegará al Teatro Colón de Punta Alta. La función será el Sábado 22 de Agosto desde las 21hs.

El domingo 23 desembarca en Bahía Blanca

El cierre de la gira regional será en el Teatro Don Bosco a partir de las 20hs.

La propuesta apunta a un público amplio y busca que la experiencia ocurra también entre los espectadores: ritmo, humor físico, situaciones absurdas y participación se combinan en una puesta que se aleja de los formatos tradicionales de comedia.

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