Nuevo aumento en el transporte público: cuánto costará el boleto de colectivo a partir de este miércoles

El nuevo cuadro tarifario del transporte público urbano de Bahía Blanca entrará en vigencia este miércoles con distintos valores según la sección, el tipo de pasajero y los beneficios correspondientes.

La tarifa plana quedará establecida en $2.040,53 para la primera sección, $2.286,66 para la segunda, $2.409,59 para General Cerri y $3.867,50 para la localidad de Cabildo.

En el caso de los usuarios que cuentan con el beneficio de Pasajero Frecuente A, los valores serán de $1.224,32 para la primera sección, $1.372 para la segunda, $1.445,75 para General Cerri y $2.320,50 para Cabildo.

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Para Pasajero Frecuente B, las tarifas serán de $1.530,39, $1.715, $1.807,19 y $2.900,62, respectivamente.

Los escolares de nivel inicial, primario y secundario abonarán $1.020,26 en la primera sección, $1.143,33 en la segunda, $1.204,79 para General Cerri y $1.933,75 para Cabildo.

Los mismos valores regirán para quienes cuentan con atributos sociales, entre ellos jubilados y pensionados, personal del trabajo doméstico, veteranos de la Guerra de Malvinas y monotributistas sociales.

También están alcanzados por este beneficio los titulares de la Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Programa de Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, Seguro por Desempleo, Seguro de Capacitación y Empleo, Programa Promover Igualdad de Oportunidades, PROGRESAR, Volver al Trabajo, Acompañamiento Social y Pensiones No Contributivas.

Por otra parte, las personas con discapacidad continuarán viajando sin costo.

El sistema mantiene, además, el Boleto Combinado, que permite utilizar dos líneas de colectivo dentro de un lapso de una hora. En ese caso, el segundo pasaje será gratuito.