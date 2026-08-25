Presupuesto Participativo de Dow: 5 proyectos comunitarios de White recibirán un total de $105 millones

Más de 60 vecinos, representantes de aproximadamente 20 instituciones de Ingeniero White, participaron el jueves pasado del lanzamiento de la décima edición del Presupuesto Participativo, el programa del Panel Comunitario de Dow que permite que sea la propia comunidad la que, mediante el voto, defina qué cambios quieren ver en su comunidad.



El evento, realizado en la sede del Grupo Scout Don Ernesto Pilling, dio inicio a una nueva edición del programa, que se desarrolla de manera ininterrumpida desde 2016. Jardines de infantes, escuelas, comedores, clubes, grupos scouts, ONGs y peñas folklóricas están entre las instituciones que forman parte de esta nueva edición y que podrán presentar proyectos para sus comunidades.



En esta edición aniversario, Dow destinará $105.000.000 para financiar 5 proyectos: 2 de hasta $30.000.000 y 3 de hasta $15.000.000.



La convocatoria sigue abierta. El próximo encuentro es el jueves 27 de agosto a las 18:00 horas, en la Escuela Primaria Nº58, Brihuega 2466, Ing. White.



“El Presupuesto Participativo ya es parte de la identidad de Dow. Son diez años trabajando codo a codo con la comunidad, escuchando directamente a los vecinos y acompañarlos para que sus ideas se conviertan en proyectos concretos que mejoren la calidad de vida de todos los whitenses”, señaló Luciano Oostdijk, Líder de Operaciones del Complejo Bahía Blanca de Dow.



Diez años de participación y proyectos concretos

A través de sus nueve ediciones anteriores, el programa permitió concretar 39 proyectos en distintos espacios e instituciones de Ingeniero White. En 2025, la participación de los vecinos fue especialmente significativa y las propuestas elegidas estuvieron vinculadas con educación, niñez, adolescencia, clubes e instituciones locales.



El Presupuesto Participativo se sostiene en un proceso de construcción comunitaria: los vecinos e instituciones identifican necesidades de su barrio, las transforman en proyectos concretos con el acompañamiento del equipo del programa, los presentan ante la comunidad y, finalmente, deciden colectivamente cuáles avanzan y reciben financiamiento.

El Presupuesto Participativo de Dow es un programa de inversión comunitaria impulsado por Dow Argentina y ejecutado junto al Panel Comunitario de Ingeniero White. Nació en 2016 con el objetivo de que los propios vecinos e instituciones de White definan en qué invertir, presentando proyectos que luego son votados por la comunidad. Los más elegidos reciben financiamiento de Dow para su ejecución.

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Por su parte, el Panel Comunitario es un espacio de diálogo entre Dow Argentina y la comunidad de Ingeniero White que funciona desde 2004. Reúne a vecinos, instituciones y referentes del barrio con el objetivo de identificar necesidades, desarrollar programas y construir una relación de confianza entre la empresa y el territorio.

