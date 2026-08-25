Barrio Noroeste: intentó robar herramientas de un taller y fue detenido tras forcejear con el dueño

Un hombre de 42 años fue aprehendido este martes por la tarde, acusado de intentar sustraer herramientas valuadas en aproximadamente $1.000.000 de una vivienda ubicada en calle Bolivia al 600, en el sector del Parque Noroeste.

El hecho ocurrió cerca de las 14:45 horas, cuando el damnificado se encontraba en la vereda reparando su automóvil, en un espacio que funciona como taller.

En determinado momento ingresó al domicilio y, mediante las cámaras de seguridad, advirtió que un sujeto había ingresado al patio delantero y estaba tomando varias cajas de herramientas.

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El propietario salió al exterior y confrontó al intruso, iniciándose un forcejeo entre ambos. Finalmente, el sospechoso logró escapar sin concretar el robo.

Tras la alerta al 911, efectivos del Cuerpo Motorizada realizaron un operativo en la zona y lograron localizar y aprehender al sospechoso en inmediaciones del Parque Noroeste.

El detenido fue identificado como Diego Sebastián Oñate, de 42 años, no residente y oriundo de Las Grutas, provincia de Río Negro.

La causa fue caratulada “Robo en grado de tentativa”, con intervención de la UFIJ N° 15 y diligencias a cargo de la Comisaría Quinta.