Capturan a un hombre por el robo de una moto en la vía pública

Un hombre de 29 años fue capturado en la tarde del martes, luego de que se constatara que había robado una motocicleta estacionada en la vía pública, en Undiano y Granada.

Ante lo ocurrido, y a partir del seguimiento efectuado con las cámaras del Centro Único de Monitoreo, se logró establecer que el sospechoso, Francisco Nahuel Consellon, trasladó el rodado hasta Tierra del Fuego y Undiano, donde ocultó la motocicleta Keller para posteriormente continuar su desplazamiento a pie.

Sin embargo, fue interceptado y aprehendido en Arias al 1.400 luego de un operativo realizado por personal del Comando de Patrullas.

Asimismo, se procedió a la recuperación y secuestro de la motocicleta sustraída, constatándose daños en el tambor de ignición y en el sistema de traba de dirección.

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El aprehendido y el rodado recuperado fueron trasladados a la Comisaría Primera. La carátula es robo agravado por tratarse de vehículo dejado en la vía pública.