Detienen a tres limpiavidrios borrachos: dos eran buscados por la Justicia

Tres limpiavidrios que se encontraban en el macrocentro de Bahía Blanca fueron detenidos en la tarde de este martes por estar en estado de ebriedad. Además, se constató que dos de ellos eran buscados por la Justicia.

La captura se llevó a cabo alrededor de las 18.00 en Sarmiento y Urquiza, donde estas personas limpiaban vidrios de automóviles, bebían alcohol y generaban disturbios.

En ese lugar fueron detenidos Tomás Silvane, de 27 años; Córdoba Contreras, de 29, y Tomás Fernández, de 32.

Según se indicó, Contreras y Fernández eran requeridos por la Justicia. El primero registraba un pedido de captura activa por el delito de robo, solicitado por el Juzgado de Garantías N° 3, mientras que Fernández registraba otro por hurto agravado, por parte del Juzgado de Garantías de Tres Arroyos.