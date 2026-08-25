El puerto de Bahía Blanca quedó en el medio de un conflicto salarial

El puerto bahiense quedó en las últimas horas en el medio de un conflicto salarial que involucra a la Cámara de Puertos Privados de Argentina y a la Unión de Repartidores de Granos de la República Argentina (Urgara).

Si bien el problema viene desde hace algunos meses y hay vigente una conciliación obligatoria dictada por el Gobierno nacional, a través de un comunicado el ente empresarial acusó este martes al gremio de incumplir con la resolución y de provocar que 400 camiones estén esperando en la terminal portuaria bahiense.

A través de un comunicado difundido en la tarde del martes, la Cámara de Puertos Privados Comerciales señaló que "delegados gremiales comunicaron a las empresas terminales la decisión de negarse a realizar horas extraordinarias y de impedir el reemplazo o derivación de personal entre sectores", lo que había provocado que "más de 400 camiones" estuvieran "varados y gravemente demorados".

Esto, se había explicado, generaba "un severo impacto en el transporte terrestre, el flujo agroindustrial y los compromisos de exportación de granos del país". Además, reclamaba ante la Justicia la "urgente intervención y la aplicación de las sanciones correspondientes por la ruptura de la paz social".

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Por su parte, altas fuentes del gremio Urgara confirmaron a La Nueva. que los trabajadores se encuentran cumpliendo sus tareas en forma normal, acatando la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno.

Además, descartaron que 400 camiones se encuentren afectados por la medida.

"Puede haber algún problema, pero de ninguna manera estamos hablando de esa cantidad de transportes —se indicó—. Además, la decisión de no trabajar las horas extras corrió por parte de los propios trabajadores".

Conflicto

Respecto del conflicto salarial, la Cámara de Puertos Privados Comerciales reitera que en la mesa formal de negociación previa al dictado de la conciliación obligatoria ha presentado una oferta económica superadora y por encima del Índice de Precios al Consumidor proyectado a fin de año del 31,99%, porcentaje que supera la inflación anual estimada en forma oficial (30,20%), además del otorgamiento de una suma extraordinaria equivalente a $359.095 para la 3ª categoría y proporcional para las restantes.

En tanto, desde Urgara se ratificó el reclamo salarial que alcanza el 35%, señalando que "lo que perdimos en mayo, junio, julio y agosto no está saldado, y la actividad sigue en niveles récord".