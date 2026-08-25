Deuda: el Tesoro busca renovar $12,6 billones antes de las elecciones

El Ministerio de Economía volverá este jueves al mercado de deuda en pesos con el objetivo de renovar vencimientos por unos $12,6 billones, en una licitación que tendrá como principal característica la oferta de títulos de corto plazo.

La estrategia del Tesoro apunta a ofrecer instrumentos con vencimientos previos al inicio de la campaña presidencial de 2027.

El menú contempla bonos a tasa fija, títulos ustados por CER y alternativas de cobertura cambiaria, mientras que en esta oportunidad no se incluyeron bonos soberanos en dólares, títulos duales ni instrumentos vinculados a la tasa Tamar.

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El volumen de vencimientos que deberá afrontar el Gobierno se mantiene elevado, ya que los $12,6 billones superan ampliamente el promedio de unos $7,4 billones registrado en las últimas cinco licitaciones.

Por eso, la operación será seguida de cerca por el mercado, especialmente por su impacto sobre la liquidez, las tasas de interés y el dólar.

El cambio en el menú de instrumentos representa además un giro respecto de licitaciones anteriores, en las que el Tesoro había buscado extender los plazos de la deuda hacia 2028 y 2029.

Ahora, la prioridad está puesta en títulos de vencimiento más cercano, con el objetivo de facilitar la renovación de los compromisos inmediatos.

La licitación será una nueva prueba para la estrategia financiera del ministro de Economía, Luis Caputo, en un contexto en el que el mercado mantiene especial atención sobre la evolución del tipo de cambio y las tasas de interés. (Con información de Ámbito).