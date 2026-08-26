Detienen a dos acusados con pedido de captura por vender droga e incumplir tareas

Efectivos de la DDI detuvieron ayer a Roth y Gutiérrez Mansilla. (Archivo-LN.)

Efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) bahiense detuvieron en las últimas horas a un hombre con pedido de captura por el delito de venta de drogas en esta ciudad.

Se trata de Darío José Roth (48), que ayer fue detenido en un inmueble ubicado en Suiza al 2100 del barrio Tierras Argentinas, por orden del juez de Garantías Nº 3, Alberto Manzi.

La medida se dispuso a raíz de un procedimiento hecho el 14 de julio del año pasado, en Río Atuel al 2100, donde la Policía aprehendió al sospechoso con cocaína y marihuana en su poder.

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Roth tenía tres envoltorios que contenían un total de "6,8 gramos de cocaína y 4,5 gramos de marihuana".

Durante el operativo, personal de la DDI también secuestró el celular del imputado.

La fiscalía acreditó la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización entre "noviembre de 2024 y julio de 2025", gracias al peritaje practicado al teléfono móvil del investigado.

No cumplió las tareas

La DDI capturó además a Adolfo José Gutiérrez Mansilla (38) por incumplir las tareas comunitarias que le había impuesto la Justicia, después de ser condenado en vinculación con los delitos de violación de domicilio y hurto.

La orden de captura había sido emitida hace una semana por el juez de Ejecución Penal Nº 1, Claudio Brun, y la detención de Gutiérrez Mansilla se concretó ayer, en Chile al 2200.

Los hechos delictivos que se le atribuyen al detenido se cometieron el 14 de marzo de 2024, en una vivienda de calle Maestro Piccioli al 2400, de donde el nombrado y un cómplice sustrajeron elementos.

El dueño de la propiedad vio a los ladrones escapar del lugar con el botín a bordo de una moto, los persiguió y dio aviso al 911.

La Policía interceptó a los delincuentes en Esmeralda al 300, donde los aprehendió e incautó los bienes sustraídos.