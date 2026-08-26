Trankels: "El 60 % del puente de Pampa Central está listo"

Gustavo Trankels, secretario de Obras Públicas del Municipio, habló en LU2 sobre el estado de las obras en el canal Maldonado y aseguró que ya está en un 60 % de avance el puente de calle Pampa Central.

"Trabajando en consecuencia con el equipo de Hidráulica de la Provincia, se están materializando tres puentes que tienen que ver con la nueva estructura del canal Maldonado, uno de ellos en Pampa Central", refirió.

"Ya se demolió todo lo que había como estructura anterior, se reposicionaron los servicios y se comenzó con la construcción con 20 pilotes que se fundaron a 14 metros de profundidad y se colocó el 100 % de las vigas longitudinales, que ya son la superestructura del puente", aseguró.

"Hoy se comenzó con el hormigonado de las vigas transversales, si uno va al lugar ya se observa la nueva estructura, está arriba del 60 % de ejecución de obra, así que ese puente no solamente va a permitir recuperar la transitabilidad en Pampa Central, sino que además la va a mejorar porque es más ancho que el puente anterior".

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Estos puentes ya vienen diseñados con 28 metros de largo, previendo los 26 metros que va a tener el nuevo canal en ese sector y tienen además de mayores dimensiones, la posibilidad del tránsito tanto peatonal como vehicular.

Consultado sobre los trabajos que se hacen sobre el Canal en general, Trankels explicó que existen varias tareas que tienen que ver con el mantenimiento hasta que se haga la obra definitiva:

"El equipo de hidráulica actúa en dos cuestiones: una que tiene que ver con la limpieza del canal y la remoción de las placas que podrían ser obstáculos para la corriente de agua. Es decir, en ese sentido, el canal está despejado, de hecho, todavía están trabajando en un sector de la calle Pacífico, donde el deterioro fue notablemente mayor, incluso quedó ensanchado el canal porque se derrumbaron las placas y se aprovechó eso para incrementar el volumen".

"Por estos motivos, el agua no va a tener problema en drenar y se mejoró además la sección de calle Don Bosco, donde está el puente ferroviario, que todos conocen y que siempre fue un obstáculo para el agua ya que su diseño acotaba en un 40 % la capacidad de drenaje del canal. En ese sentido se le hizo una revancha sobre el talud para compensar ese 40 % y que tenga mayor drenaje", explicó el funcionario.

Trankels agregó que se trabaja con la limpieza desde el partidor del Parque de Mayo hasta la desembocadura, que es a 14 kilómetros de distancia del punto de desvío, incluyendo los 4 kilómetros de entubado que se limpiaron en su totalidad, además de aguas arriba en los campos con productores rurales para retener el agua en esos sectores y mejorar la producción de los campos, bajando el caudal que llega a la ciudad.

El estado de la obra general y los tiempos se vienen cumpliendo, según sostuvo el secretario: "Con los recursos disponibles de la propia ciudad, con ayuda de la provincia de Buenos Aires, con la conducción del intendente y el esfuerzo de las empresas del polo petroquímico, pero sin el aporte del gobierno nacional. Por lo tanto estamos cumpliendo con los objetivos".

"Sin el aporte del Gobierno Nacional los plazos lógicamente se alargan. hubiese sido un proveedor importante de recursos para poder acelerar todo el proceso y las grandes obras que la ciudad necesita", indicó

Ante la duda por escombros o lozas desprendidas del canal, Trankels aseguró que eso no impediría que el agua drene como lo tiene que hacer: "Entiendo que por ahí las personas ven algunos escombros, lozas y demás y piensen que eso va a genera un problema. Los especialistas que trabajaron en el lugar removieron todo lo que podía ser un impedimento para el agua. Entiendo también que estéticamente no es agradable, pero desde lo técnico no genera inconvenientes para que el agua se desplace", finalizó.