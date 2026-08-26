Del Valle pidió ir a una cárcel del conurbano si no es puesto en libertad

El Tribunal de Casación Penal bonaerense deberá resolver en las próximas horas un pedido de hábeas corpus a favor de Alberto Martín Del Valle, para que sea excarcelado, al entender su defensa que la acción penal en su contra está extinguida.

Mientras tanto, el acusado de haber violado a una niña de 11 años durante 2009 en Puan, que fue capturado el fin de semana en Florencio Varela después de estar casi 15 años prófugo, permanece detenido en una comisaría de nuestra región.

A través de la Defensoría Oficial (Unidad de Defensa Nº 5), Del Valle solicitó que, en caso de no ser puesto en libertad y que se lo derive a una cárcel, sea trasladado a un establecimiento del conurbano, por cercanía de su familia de origen.

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En consecuencia, se solicitó que, de ser encarcelado, se pida cupo a las unidades penales Nº 23, 24, 42 o 31 de Florencio Varela.

La situación procesal del acusado -está acreditado por el ADN que fue autor del delito sexual- es un enigma.

El plazo de prescripción de la acción penal (12 años) se venció, lo cual motivó el dictado de sobreseimiento por parte de la jueza de Garantías Claudia Olivera.

Sin embargo, la Cámara Penal le puso un freno a esa decisión al solicitar informes complementarios de sus antecedentes (las fichas dactilares) a fin de determinar si no cometió otros delitos, que interrumpieran la prescripción, durante su clandestinidad.

En ese marco, Casación tendrá que definir si acepta o no el hábeas corpuso firmado por el defensor oficial Pablo Radivoy.

El abogado consideró que la detención de Del Valle es "ilegítima y arbitraria".

"Toda restricción a la libertad ambulatoria o medida cautelar vinculada a una acción penal legalmente extinguida configura una arbitrariedad", remarcó.