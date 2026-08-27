El 60 % respaldó el tono confrontativo de Susbielles: qué dijeron los seguidores de La Nueva.

Las últimas intervenciones de Federico Susbielles contra dirigentes de la oposición abrieron una discusión que rápidamente se trasladó a las redes sociales: ¿debe el intendente mantener un perfil institucional y moderado o confrontar abiertamente con sus adversarios políticos?

La Nueva. llevó esa pregunta a sus seguidores de Instagram y el resultado fue contundente: el 60 % de quienes participaron respaldó el nuevo tono del jefe comunal y eligió la opción "Sí, que no se calle nada".

La segunda respuesta más votada fue "La verdad, me da igual", con el 27 %. En tanto, solo el 13 % optó por "No, que mantenga un tono moderado".

El dato marca una particularidad de la consulta: la moderación quedó como la alternativa menos elegida, incluso por debajo de la indiferencia frente a la discusión.

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La encuesta fue realizada entre los usuarios que decidieron participar en la cuenta de Instagram de La Nueva., por lo que sus resultados no constituyen una medición científica ni pueden extrapolarse al conjunto de los habitantes de Bahía Blanca.

Los cruces que encendieron la discusión

La consulta llegó después de dos publicaciones de Susbielles que marcaron un cambio en la forma de dirigirse a sus adversarios políticos.

El primer episodio tuvo como eje el régimen de Zona Fría. Frente a los dirigentes que defendieron los cambios impulsados por el Gobierno nacional, el intendente reaccionó con dureza y los calificó de "salames".

Susbielles cuestionó que se apoyen modificaciones que, según planteó, perjudicarían a Bahía Blanca y la región, y defendió la continuidad de los beneficios tarifarios para los usuarios locales.

Poco después volvió a utilizar un lenguaje similar al referirse a la oposición. Esta vez les reclamó que trabajaran sobre su "estabilidad emocional", además de cuestionar el desempeño de algunos dirigentes.

Las expresiones tuvieron eco en el ámbito político y volvieron a poner en escena la relación entre el oficialismo municipal y la oposición, en un contexto en el que el calendario electoral empieza a ganar espacio en la agenda local.

Más allá de las respuestas cerradas, la publicación generó una serie de comentarios que muestran la variedad de lecturas sobre la actitud del intendente.

"Que no se calle nada", escribió una mujer, en sintonía con la opción que terminó imponiéndose en la encuesta.

Otros usuarios pusieron el foco en las motivaciones detrás del endurecimiento del discurso. "¿Ya arrancó la campaña?", preguntó un vecino.

También hubo quienes cuestionaron el blanco de las críticas y reclamaron que el intendente dirija esa energía hacia la propia estructura municipal. "Que le grite a sus funcionarios", señaló otro usuario.

Las intervenciones muestran que la discusión no se limita a estar a favor o en contra del intendente. También aparecen cuestionamientos sobre a quién dirige sus críticas, el modo en que lo hace y el contexto político en el que decidió endurecer su discurso.

La conversación continúa ahora en el sitio de La Nueva., donde se habilitó un foro con la misma pregunta y las mismas opciones de la encuesta realizada en Instagram. Los lectores pueden participar de la consulta y dejar su opinión en el foro.