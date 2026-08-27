Misa en la Catedral de Bahía Blanca por el Día de la Comunidad Empresarial

Este jueves, a las 19, se celebrará en la Catedral Nuestra Señora de la Merced una misa en acción de gracias por el Día Nacional de la Comunidad Empresarial, jornada que se conmemora cada año en recuerdo de Enrique Ernesto Shaw, empresario argentino y fundador de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE).

La celebración tendrá lugar en Sarmiento 72 y es organizada por la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa de Bahía Blanca. La fecha coincide con el aniversario del fallecimiento de Shaw, ocurrido el 27 de agosto de 1961, a los 40 años, luego de padecer cáncer.

Durante la misa se pedirá también por la pronta beatificación de Shaw, cuya causa se encuentra en proceso. La Iglesia lo reconoce actualmente como Venerable Siervo de Dios.

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Shaw nació en París el 26 de febrero de 1921 y llegó posteriormente a la Argentina, país de origen de su familia. Desde joven manifestó una marcada vocación religiosa y de servicio. Ingresó a la Marina y, durante sus períodos de navegación, brindaba catequesis a otros marineros.

Luego se incorporó a la empresa familiar y llevó al ámbito empresarial los principios de la Doctrina Social de la Iglesia. Su concepción del trabajo colocaba a la persona en el centro y asignaba a quienes conducían una empresa una responsabilidad que excedía los resultados económicos: contribuir al desarrollo humano y a la dignidad de sus trabajadores.

Casado con Cecilia Bunge, con quien tuvo nueve hijos, Shaw participó además de Acción Católica y del Movimiento Familiar Cristiano. Fue uno de los impulsores de ACDE, institución creada con el objetivo de promover una dirigencia empresarial comprometida con una visión ética y humana de la actividad económica.

Una figura vinculada a una causa de beatificación

La figura de Shaw también permanece vinculada a un proceso de beatificación iniciado a partir de un hecho atribuido a su intercesión.

Según la causa, en 2015 un niño sufrió graves lesiones cerebrales luego de recibir el golpe de una coz de caballo. Su posterior recuperación fue considerada extraordinaria y el caso pasó a formar parte del proceso que analiza la posible beatificación de Shaw.

La misa de este jueves constituye, en ese marco, una instancia de oración y homenaje a quien es considerado una referencia para el pensamiento cristiano sobre la actividad empresarial. También pone en primer plano el papel que ACDE asigna actualmente a los empresarios frente a los desafíos económicos y sociales del país.

Enrique Ernesto Shaw

Su presidente, Víctor Valle, sostiene que la Argentina atraviesa una oportunidad para avanzar hacia un escenario de mayor prosperidad, a partir de recursos y capacidades vinculados con sectores como la energía, la minería, la agroindustria y la economía del conocimiento.

Al mismo tiempo, Valle recupera uno de los principios centrales de la visión de Shaw: el crecimiento económico debe estar acompañado por una perspectiva humana.

"La tarea es lograr un país inclusivo, próspero, donde todos tengamos un lugar", plantea el dirigente, quien también destaca la necesidad de generar empleo, salarios dignos y condiciones laborales que permitan el desarrollo de las personas.