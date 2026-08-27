Entre la inundación y El Niño: revisarán en bote y con buzos el tramo cerrado del arroyo Napostá

El arroyo Napostá volverá a ser recorrido en profundidad como parte de las tareas de prevención ante eventuales nuevas crecidas.

La revisión se realizará entre la zona de calle Urquiza y la salida del tramo entubado, en Estados Unidos y Brown, a la altura de la terminal de colectivos, donde el curso de agua vuelve a quedar a cielo abierto.

Según informaron, el operativo demandará unas dos horas y se llevará adelante desde un bote, con la participación de buzos que permitirán inspeccionar sectores en profundidad con el objetivo de determinar si existen ramas, troncos, residuos, sedimentos u otros elementos que puedan dificultar el normal escurrimiento del agua.

La decisión de revisar nuevamente el arroyo tiene como punto de partida la inundación del 7 de marzo de 2025, cuando una precipitación extraordinaria provocó el desborde del Napostá y del canal Maldonado y dejó buena parte de Bahía Blanca bajo el agua.

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Aquel episodio, con cerca de 400 milímetros acumulados en pocas horas, expuso las vulnerabilidades del sistema de desagües de la ciudad más allá de que la lluvia fue extraordinaria.

Asimismo, los pronósticos meteorológicos también suman un motivo para extremar los controles ya que advierten condiciones para la presencia en nuestra región de El Niño, un fenómeno que suele favorecer el aumento de las precipitaciones, aunque todavía existen incertidumbres sobre su intensidad y evolución y se estima que golpearía más en el norte del país.