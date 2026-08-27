Buscan una camioneta robada en el barrio San Martín

Desconocidos sustrajeron en las últimas horas una camioneta en un sector del barrio San Martín.

El hecho se produjo ayer a la madrugada, en la zona de calle Falcón al 1.000, donde se apoderaron de un rodado marca Ford Ranger, de color gris.

"Por lo que pudimos ver en alguna cámara se la llevaron alrededor de las 4.45, aunque recién nos dimos cuenta a eso de las 9. Aparentemente la abrieron, empujaron un poco para sacarla del frente de la casa y finalmente la arrancaron y escaparon. Hicimos la denuncia, pero hasta el momento no tenemos novedades", contó Emanuel.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Agregó que "la camioneta la estaba usando mi hermano, que trabaja como camionero y la utilizaba todos los días para ir hasta su trabajo".

Describió que el vehículo presenta dos particularidades que podrían permitir reconocerlo.

"Tiene el paragolpe un poco rajado en la parte inferior, donde le colocamos unos remaches, y la rueda de auxilio está colocada en la jaula antivuelco".

Cualquier información del rodado debe comunicarse al 911 o en la comisaría Primera.