​​​​​Investigan si un hermano policía de Del Valle colaboró en su fuga

Mientras se define si Alberto Martín Del Valle recupera o no la libertad, luego de ser capturado 17 años después de haber violado a una niña en Puan, la investigación tiene otras líneas abiertas.

Una de ellas, que ya se había iniciado hace algunos meses, antes de la captura del sospechoso el pasado domingo en Florencio Varela, es la posible colaboración con Del Valle de un hermano que es policía.

Se trata de Sergio Martín Lescano, de unos 45 años, quien forma parte de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

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Lescano se desempeña en el área de Investigaciones Orientadas en la Trata de Personas, según se supo.

La querella está convencida de que el uniformado auxilió a Del Valle mientras se mantuvo en la clandestinidad, tanto en el Gran Buenos Aires como antes en la ciudad de Mar de Ajó, donde tienen familiares.

Los investigadores, a su vez, cuentan con información y testimonios que permiten inferir que podría haber brindado colaboración al hombre mientras estuvo en calidad de prófugo.

"Esas circunstancias fortalecen la hipótesis de que podría contar con conocimientos o herramientas que faciliten el ocultamiento del investigado o le permitan anticipar medidas judiciales o policiales", comentó una fuente.

En junio pasado hubo allanamientos en distintos domicilios, tanto en Mar de Ajó como San Francisco Solano, y personal de la Policía Federal se entrevistó con Lescano, pero no pudo encontrar a Del Valle.

En distintos lugares

Se estableció que luego de irse de Puan, Del Valle llegó a CABA, donde tramitó su DNI con identidad falsa (Martín Lescano), luego vivió en la provincia de San Luis, en el partido de La Costa y, finalmente, en el conurbano.

Distintos testigos que fueron incorporados a la causa dieron cuenta que el abusador "se frecuentaba con su hermano".

Del Valle, según las declaraciones, muchas veces se mostraba con identidad falsa (como "Martín Lescano" o "Martín Morales") y se conocía por el apodo de "Jabalí", mientras que a su hermano lo conocían como "El Zorro".

Los abogados de la víctima de la violación, encabezados por Yamila Segovia, plantearon a su vez que buscan determinar un inventario patrimonial del hombre, teniendo en cuenta que habría incumplido su obligación alimentaria respecto de 4 hijos menores, entre ellos la niña que nació producto del abuso.

