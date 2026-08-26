Caso Del Valle: un juzgado local deberá resolver la situación del acusado

El Tribunal de Casación Penal bonaerense rechazó, por inadmisible, la presentación directa del hábeas corpus en favor de Alberto Del Valle, detenido el fin de semana por violar en 2009 a una niña en Puan y ordenó que el Juzgado de Garantías N° 1 de Bahía defina la situación del procesado.

Del Valle estuvo prófugo casi 15 años y para la jueza Claudia Olivera debe ser sobreseído por prescripción de la acción penal, aunque la Cámara Penal (Sala I) revocó esa decisión (días antes de la captura del sospechoso en Florencio Varela) y pidió profundizar los informes de antecedentes ante la posibilidad de que haya cometido un nuevo delito en la clandestinidad.

La defensa oficial de Del Valle planteó un hábeas corpus por considerar arbitraria la detención del hombre, pero los jueces Manuel Bouchoux y Mario Eduardo Kohan, de la Sala V de Casación, rechazaron el planteo.

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"Es doctrina de este tribunal que la presentación directa del hábeas corpus ante esta sede es formalmente inadmisible, salvo supuestos de gravedad institucional o la existencia de cuestiones de carácter federal", explicaron en el fallo.

"Las cuestiones planteadas, así como los cuestionamientos al sistema judicial formulados por el peticionante, resultan evidentemente ajenos a la vía intentada, de modo que no podrían ingresar en ninguno de los supuestos en los que excepcionalmente se admite la presentación directa ante este tribunal", agregaron.

Sin embargo, al confirmar el rechazo también ordenaron que el Juzgado de Garantías N° 1 (hoy no está a cargo de Olivera, sino de su colega Guillermo Mércuri) que resuelva la situación procesal del imputado "con la mayor celeridad posible".

El magistrado local, en consecuencia, tendrá que definir si mantiene entre rejas a Del Valle o le otorga la libertad por la prescripción del plazo para juzgar la violación.

Desde la acusación consideran que cometió otros delitos estando prófugo, que interrumpirían dicho término, como el incumplimiento de las obligaciones alimentarias en favor de 4 hijos menores, entre ellos la pequeña que nació producto del abuso sexual.