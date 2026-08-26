Una mujer agredió a su pareja, a sus hijos y terminó detenida

Una mujer de 41 años fue aprehendida anoche tras atacar a su propia familia en una vivienda de la primera cuadra de calle Rosales.

Alrededor de las 23.40, personal del Comando de Patrullas arribó al lugar y constató que momentos antes la agresora, identificada como Yésica Lorena Gutiérrez, atacó físicamente a su pareja a través de golpes de puño y mordeduras.

Durante el ataque, la violencia alcanzó a un bebé de 1 año y 9 meses, hijo de la pareja, a quien el hombre llevaba en brazos al momento de recibir los impactos. Acto seguido, la mujer continuó el raid violento agrediendo físicamente a su otra hija, una adolescente de 14 años.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La situación no se detuvo con la llegada de los efectivos. Frente a la mirada de los policías presentes, Gutiérrez salió del inmueble con el menor de edad en brazos y lanzó reiteradas amenazas de muerte hacia su pareja. La policía procedió a su aprehensión inmediata en el sitio.

La aprehendida fue trasladada a la comisaría Cuarta. El caso quedó caratulado como "lesiones leves agravadas y amenazas", con actuaciones a cargo de la UFIJ N° 15 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.