Detuvieron en el centro a un sujeto que era buscado por un asalto

La policía detuvo esta mañana en la zona céntrica a un sujeto con antecedentes y que era buscado en relación con un asalto ocurrido el año pasado en Punta Alta, informaron fuentes oficiales.

Desde la comisaría Primera señalaron que el procedimiento se produjo alrededor de las 10, en Alsina y Chiclana, donde los efectivos interceptaron a Franco Javier Martínez, apodado "Ticky", de 34 años.

Los voceros mencionaron que desde hace un mes se encontraba prófugo en el marco de una causa por robo agravado por el uso de arma de fuego y por ser cometido en poblado y en banda.

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El hecho, según indicaron, ocurrió el pasado 31 de octubre de 2025, en Punta Alta, donde delincuentes armados sustrajeron un automóvil.

Mencionaron que Martínez había sido aprehendido por el hecho y luego fue excarcelado, aunque continuó ligado a la investigación.

Además, refirieron que cuenta con antecedentes vinculados a delitos contra la propiedad e infracción a la ley de drogas.