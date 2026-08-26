Los Fabulosos Cadillacs regresaron a Bahía Blanca con un show histórico

En el marco del LFC Tour 2026, y después de 17 años de su última presentación en la ciudad, Los Fabulosos Cadillacs regresaron a Bahía Blanca para brindar el sábado 22 de agosto un show histórico en el Dow Center.

Una multitud colmó el recinto para celebrar junto a la banda sus 40 años de trayectoria, en una noche atravesada por 24 canciones que recorrieron distintas etapas de su carrera y que, con el paso del tiempo, se transformaron en clásicos de la música latinoamericana.

El repertorio permitió reencontrarse con buena parte de las canciones que marcaron a varias generaciones. Desde los primeros años de la banda hasta sus composiciones más reconocidas, cada tema fue acompañado por un público que respondió con entusiasmo y convirtió el recital en una verdadera celebración.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La postal de la noche también estuvo marcada por la diversidad de edades entre quienes asistieron. Padres, madres, hijos e hijas compartieron un mismo espacio para cantar canciones que forman parte de distintas historias personales y que, lejos de perder vigencia, continúan incorporándose a nuevas generaciones.

A cuatro décadas de su formación, Los Fabulosos Cadillacs volvieron a demostrar la vigencia de una obra que trascendió épocas, estilos y fronteras. Sus canciones siguen siendo parte de la banda sonora de quienes crecieron con ellas, pero también encuentran nuevos públicos que las descubren, las cantan y las hacen propias.

El regreso a Bahía Blanca, después de casi dos décadas de espera, tuvo además el valor de un reencuentro largamente esperado. La expectativa generada en los días previos se transformó en una noche de celebración colectiva, con una banda que volvió a encontrarse con su público local en un escenario multitudinario.

Con sus cuatro décadas de historia a cuestas y una trayectoria que la convirtió en una de las agrupaciones fundamentales del rock y la música popular argentina, Los Fabulosos Cadillacs volvieron a Bahía Blanca para protagonizar uno de los grandes acontecimientos musicales del año en la ciudad.