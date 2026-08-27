Esclarecen el violento asalto a un negocio del barrio Portal del Este

Agustín Andrés García, de 19 años, fue arrestado anoche por personal del Comando de Patrullas Bahía Blanca, como presunto autor de un robo con armas registrado, poco antes, en un comercio del barrio Portal del Este.

El delito se cometió sobre las 22.50 en un mercado ubicado en la calle Siempre Verde al 6.600, en el sector cercano a Grünbein.

Dos encapuchados irrumpieron en el local y, mediante el uso de una arma tipo escopeta, intimidaron al comerciante y le sustrajeron dinero en efectivo, además de distintos productos que estaban a la venta.

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Durante el hecho, uno de los autores agredió físicamente al damnificado mediante un golpe con la culata del arma en la región cefálica, provocándole una lesión cortante que no revestía gravedad.

Antes de retirarse, los asaltantes sustrajeron un utilitario Renault Kangoo verde, a la cual le retiraron ambas chapas patentes antes de darse a la fuga.

Conocido el robo, se montó un amplio despliegue y personal del Comando, conjuntamente con la Policía Local y la comisaría Tercera -con el aporte clave de las cámaras del CeUM- dieron con el vehículo sustraído, sobre las 23.40, en Beruti al 4.000, del cual dos hombres descargaban mercadería.

Al advertir la presencia policial, ambos emprendieron la fuga, pero lograron la captura de García, mientras que su cómplice pudo fugar.

En el mismo procedimiento se secuestraron dos escopetas recortadas, una moto Mondial con pedido de secuestro activo, un televisor Noblex de 42 pulgadas, una balanza comercial, una freidora de aire, dos garrafas de 20 kilos y diversa mercadería, coincidentes con los denunciados como sustraídos.

Asimismo, se recuperó el vehículo utilizado durante la fuga, quedando la totalidad de los elementos secuestrados incorporados a la investigación.

García fue derivado a la comisaría whitense, mientras continúan las tareas tendientes a localizar al resto de los involucrados, con injerencia de la UFIJ Nº 11.

Se instruyen actuaciones bajo la carátula de robo agravado por el uso de arma de fuego y encubrimiento.