Solicitan ayuda para encontrar a una mujer de 26 años y su hija de 6

La comisaría Primera solicitó este jueves la máxima difusión para dar con el paradero de Camila Ailen Schiaffino, de 26 años, y su hija Yuleana Coria Schiaffino, de 6, quienes son buscadas luego de que sus familiares perdieran contacto con ellas el miércoles al mediodía.

De acuerdo con la información oficial, ambas tienen domicilio en Cabo Farina al 100. La búsqueda requiere especial atención debido a la situación de salud de la niña, quien padece distrofia muscular y no se moviliza por sus propios medios.

Camila es de contextura robusta, mide aproximadamente 1,60 metros, tiene tez blanca y cabello castaño oscuro. Al momento de ser vistas por última vez llevaba una campera negra y una calza gris y negra.

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Yuleana, en tanto, mide alrededor de un metro, es de contextura delgada, tiene cabello rubio y ojos celestes. Vestía una campera negra y pantalón de piel.

Desde la dependencia policial solicitaron a la comunidad que aporte cualquier información que pueda ayudar a establecer el paradero de ambas.

Ante cualquier dato, se puede comunicar con la comisaría Primera al 0291-4551902, llamar al 911 o acercarse personalmente a la sede policial ubicada en Berutti 650.