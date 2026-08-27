La ingeniería de ayer y hoy, un Interesante encuentro en Rondeau 29

En el marco de las jornadas departamentales de ingeniería, se desarrollará hoy un encuentro bajo el título “La ingeniería de ayer y de hoy”, el cual tendrá lugar en el auditorio del Centro Histórico de la Universidad Nacional del Sur, Rondeau 29, como parte de los actos celebratorios del 70 aniversario de esa casa.

La propuesta busca generar un intercambio de experiencias, anécdotas y miradas sobre la enseñanza de la ingeniería, tanto desde la docencia como de la profesión, comparando distintas épocas en un diálogo abierto entre representantes de distintas generaciones para repasar pasado, presente y futuro de la profesión.

El panel estará integrado por los ingenieros Lucio Iurman y Mauro Puccinelli, los doctores Carlos Rossit, César Lanz y Diego Rossit, y los estudiantes Julieta Pereyra Huertas y Sebastián Pereyra Huertas.

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Destinado a todo público, el encuentro dará comienzo a las 14.30.