Horacio Lavandera vuelve a Bahía

Horacio Lavandera regresa a Bahía Blanca con un concierto que propone recorrer la música clásica desde una mirada cinematográfica. El pianista se presentará el próximo viernes 4 de septiembre, a las 20.30, en Colón 31, en el marco de una gira argentina con su nuevo proyecto, “Cine al piano”.

“Todas las obras que elegí para este concierto tienen, de alguna manera, que ver con la música de cine”, explicó Lavandera. El repertorio incluirá algunas de las grandes obras de la música clásica, entre ellas las “Variaciones Goldberg” de Johann Sebastian Bach, además de una selección de piezas de Frédéric Chopin que fueron utilizadas en numerosas películas.

El programa también tendrá espacio para la música contemporánea, con obras de Astor Piazzolla y Osvaldo Golijov, y sus propias versiones de temas de “Star Wars”, del compositor estadounidense John Williams.

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La relación de Lavandera con la música comenzó mucho antes de que pudiera elegirla. Su padre, José María Lavandera, fue un reconocido percusionista y, según recuerda el pianista, allí estuvo una de las primeras semillas de su vínculo con el mundo musical. También su hermana, María José Lavandera, se dedicó desde muy pequeña al ballet clásico.

Con el paso de los años, aquella curiosidad inicial se convirtió en una relación profunda con el instrumento. “En principio, muchísima curiosidad por tantos elementos y piezas diversas. Esto se fue transformando con el tiempo en un ‘romance’, podríamos decir, donde puedo volcar mis emociones”, señaló.

Su formación estuvo marcada por maestros y encuentros decisivos. Entre ellos menciona a su tía abuela, con quien comenzó a estudiar piano; a Antonio De Raco, quien lo presentó a Martha Argerich cuando tenía 15 años y cuya recomendación para participar del Festival de Piano La Roque D’Anthéron, en Francia, resultó fundamental para su carrera.

También recuerda las enseñanzas de Maurizio Pollini, con quien tuvo la posibilidad de tomar clases en Italia y Suiza, y de Karlheinz Stockhausen, compositor alemán de vanguardia que le transmitió consejos que aún conserva. En la actualidad trabaja junto a su amigo Sebastián Celoria en distintos proyectos.

Lavandera entiende la música clásica como un territorio abierto. Bach, Mozart, Beethoven y Chopin ocupan un lugar central en su repertorio, aunque su interés se extiende hacia compositores de los siglos XIX y XX. En ese recorrido incorporó obras de autores argentinos como Osvaldo Golijov y Dino Saluzzi, además de explorar las tradiciones musicales que rodean a los compositores que interpreta.

“Entiendo la música clásica como un gran poder de conectar con distintas épocas y géneros”, sostiene.

Esa búsqueda también se refleja en su manera de acercarse a cada obra. En el caso de Bach, por ejemplo, escucha música de su época, tanto religiosa como popular. Para interpretar a Chopin, investiga incluso las expresiones de la música popular polaca, con el objetivo de comprender los ritmos particulares de sus mazurcas y polonesas.

La trayectoria de Lavandera lo llevó a algunas de las salas más prestigiosas del mundo, como el Teatro alla Scala de Milán, el Teatro Real de Madrid y el Carnegie Hall de Nueva York. Entre sus recuerdos más intensos aparece precisamente una presentación en La Scala, donde interpretaba el Concierto en Sol de Ravel. Al finalizar el primer movimiento, el público comenzó a aplaudir con enorme entusiasmo, pese a que se trataba de un contexto en el que estaba prohibido hacerlo.

“Todavía faltaban dos movimientos y no sé cómo pude seguir con el segundo y tercer movimiento de la enorme emoción que sentí por esos aplausos”, recuerda.

A su actividad en vivo se suma un nuevo lanzamiento discográfico. Junto al sello EPSA, acaba de publicar un álbum grabado en vivo en el Teatro Coliseo de Buenos Aires. El repertorio incluye las “Variaciones Diabelli” de Beethoven, una obra que pocas veces ha sido registrada en vivo, además de música de Gustav Mahler y sus propias versiones de canciones de The Beatles.

Su regreso a Bahía Blanca tendrá además un componente afectivo. El pianista se presentó por primera vez en la ciudad en el año 2000, luego de obtener un premio de la asociación Festivales Musicales de Buenos Aires y la empresa petrolera Shell.

“Tengo mis mejores recuerdos y tantísimas amistades”, cuenta. Ahora volverá a encontrarse con el público bahiense para presentar “Cine al piano”, un programa que une grandes compositores, música de películas y distintas épocas en torno a un instrumento que, desde su infancia, ocupa un lugar central en su vida.

Horacio Lavandera se presentará el viernes 4 de septiembre, a las 20.30, en Colón 31.