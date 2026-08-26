Murió Juan Manuel Figueroa, “La Momia” de “Titanes en el Ring”

Murió Juan Manuel Figueroa, el histórico luchador que durante años interpretó a “La Momia” en Titanes en el Ring, el mítico programa de catch creado por Martín Karadagián. Tenía 76 años y había dedicado más de cinco décadas a la lucha libre argentina.

La noticia fue confirmada por El Fortín de Vélez, que publicó un sentido mensaje para despedir al deportista, quien también había sido instructor de pesas y luchador profesional vinculado al club.

“Lamentamos comunicar el fallecimiento de Juan Manuel Figueroa”, expresaron desde la organización. Y destacaron: “Orgullo fortinero, fue instructor de pesas y luchador profesional de Vélez”.

Desde la comunidad de Facebook Cuadrilátero Catch también lamentaron la muerte de Juan Manuel y le dedicó un sentido homenaje con postales de sus peleas en Titanes en el Ring.

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Figueroa quedó para siempre asociado a uno de los personajes más reconocidos de Titanes en el Ring. Interpretó a “La Momia” desde 1974 y durante más de una década, en una de las etapas más recordadas del programa.

Aunque el personaje ya existía antes de su llegada, Figueroa fue quien le dio una identidad propia durante años. Las vendas, el silencio y los movimientos característicos hicieron que “La Momia” se convirtiera en una de las figuras más reconocibles de la televisión argentina.

Pero su trayectoria dentro de la troupe de Martín Karadagián no se limitó a ese personaje. También interpretó a El Olímpico, El Androide y El Indio Cutral-Có, entre otras caracterizaciones.

En 2019, Figueroa había recordado que llegó a Titanes en el Ring casi por casualidad. Practicaba lucha olímpica y, durante un viaje a Mar del Plata, conoció a Karadagián. El encuentro terminó con una invitación para sumarse a la troupe.

Su debut como “La Momia” se produjo después de que Juan Enrique Dos Santos dejara el personaje. Rodolfo Di Sarli le propuso a Karadagián probar con Figueroa y la elección terminó marcando su carrera.

El recuerdo de Vélez

Además de su trayectoria artística y deportiva, Figueroa mantuvo durante décadas un fuerte vínculo con Vélez Sarsfield. Desde el club destacaron especialmente su trabajo como instructor de pesas y su presencia en el gimnasio del Polideportivo y en el Marcos Lencina.

“Su disciplina fue un ejemplo para todos en el gimnasio del Poli y en el Marcos Lencina, donde siempre tuvo un consejo para quien lo necesitara”, señalaron desde El Fortín.

El mensaje de despedida terminó con unas pocas palabras que resumieron el cariño de la institución hacia el histórico deportista: “Hasta siempre, Juancito. Q.E.P.D.”

La muerte de Figueroa deja atrás a uno de los hombres que ayudaron a mantener viva la magia de Titanes en el Ring y, especialmente, a uno de los intérpretes que convirtió a “La Momia” en un personaje inolvidable para varias generaciones de argentinos. (con información de TN)