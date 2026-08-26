Juicio por la desaparición de Loan: declara una reconocida periodista

Una reconocida periodista, un prefecto y dos hermanos declaran hoy en el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña en la provincia de Corrientes luego de que el Juzgado Federal de Goya haya sobreseído a ocho de los acusados por el delito de trata de personas con fines de explotación.

Este miércoles declaran la periodista Paula Bernini, Roberto Carlos Sotelo, Mónica Beatriz Sotelo y Walter Alberto Retamozo.

Los hermanos Sotelo declararán respecto al falso allanamiento liderado por Nicolás "El Americano" Soria, quien sostuvo que ambos tenían que ir a declarar en el caso debido a que se asociaba la desaparición de Loan con un "ajuste narco".

Acerca de Retamozo, es agente de la Prefectura Naval y participó de los operativos en el Hotel Despertar del Iberá, donde se refugiaban los 10 acusados de la causa paralela, quienes fueron investigados por desviar la pesquisa a través de su presunta participación en la Fundación Dupuy.

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Por último, será el turno de Bernini, actual conductora y periodista del medio TN, quien fue citada para que preste declaración sobre su cobertura en Corrientes y los movimientos que vio en los primeros días de la causa. (NA)