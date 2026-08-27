Homenaje a Hugo del Carril y Federico Luppi: proyectarán un clásico del cine nacional

El ciclo cultural Historia y tango en el cine realizará una función especial dedicada a Hugo del Carril y Federico Luppi, con la proyección de Yo maté a Facundo, película estrenada en 1975 y dirigida por Del Carril.

La actividad será el lunes 31 de agosto, a las 18, en el Auditorio de la Cooperativa Obrera, ubicado en Zelarrayán 560, con entrada libre y gratuita.

La jornada comenzará con una charla a cargo de José Valle, escritor, gestor cultural y miembro de la Academia Nacional del Tango, quien repasará la trayectoria, la obra y el legado de ambos referentes de la cultura argentina.

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Luego se proyectará Yo maté a Facundo, dirigida y escrita por Hugo del Carril junto con Isaac Aisenberg. La película fue la última realizada por Del Carril como director y aborda la historia de Santos Pérez, responsable del asesinato del caudillo federal Facundo Quiroga.

El elenco está encabezado por Federico Luppi, acompañado por José María Gutiérrez, Norma Sebré, Carlos Cores y Juan Carlos Lamas.

La propuesta forma parte de la octava temporada de Historia y tango en el cine, ciclo que integra cine, historia y música como parte de la agenda cultural de la ciudad.