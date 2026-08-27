Muerte en el gym: el fiscal general ratificó el levantamiento de la clausura

El fiscal general de Bahía Blanca, Juan Pablo Fernández, consideró razonable levantar la clausura del gimnasio Sport Club Bahía -donde a principios de junio se produjo el fallecimiento de un cliente-, al responder al planteo de la Cámara Penal local.

De esa manera avaló la decisión que había adoptado su subordinado, el fiscal instructor Cristian Aguilar, y se manifestó en contrario a la postura que tiene la querella (representante legal de la familia de la víctima, Juan Roberto Cafasso), que pretendía mantener el cierre del local ante la eventualidad de una pericia ampliatoria o una inspección ocular.

"Entiendo que no corresponde hacer lugar a lo peticionado. Ello toda vez que la finalidad que sustentó la adopción de la medida se encuentra cumplida. En efecto, el señor agente fiscal actuante ya se ha expedido sobre el punto", dijo Fernández en un escrito firmado hoy.

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Consideró que la decisión adoptada por Aguilar "resulta razonable", teniendo en cuenta que la eventual necesidad de requerir aclaraciones "no constituyen circunstancias que, por sí mismas, justifiquen la extensión en el tiempo de una medida de preservación cuya finalidad ya se encuentra cumplida".

Esto determinaría el levantamiento de la clausura desde el punto de vista judicial y ahora seguramente se dará en el plano administrativo.

Sin embargo, la medida no significa que el gimnasio volverá a abrir sus puertas al público sino que sus dueños quedarían en condiciones de acceder para realizar las medidas de refacciones necesarias que les permitan la habilitación.