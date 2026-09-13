Abusos: el juicio a Rojas se reprogramó y el exconcejal continuará detenido

Rojas afronta cargos por al menos seis abusos sexuales a niñas de entre 8 y 12 años.

Matías Agustín Rojas, el exconcejal de Tornquist acusado de abusos sexuales contra al menos cinco niñas en Saldungaray, deberá seguir detenido en la cárcel de Saavedra hasta la realización del juicio oral, que se iba a desarrollar a fines de este mes pero se reprogramó para diciembre.

Antes de que la Justicia bahiense lo procesara con prisión preventiva, Rojas había recibido el beneficio del arresto domiciliario y tenía previsto instalarse en la vivienda de un tío en Bahía Blanca, para continuar con su emprendimiento de lavadero de autos, pero esa medida finalmente no prosperó.

El Juzgado de Garantías Nº 3 había convertido en preventiva la detención del presunto abusador, apodado "Cayu", y esa resolución fue confirmada posteriormente por la Sala II de la Cámara Penal.

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A raíz de ese revés judicial para el imputado, Sebastián Cuevas, su abogado defensor, llevó el caso al Tribunal de Casación Penal bonaerense, pero el recurso fue rechazado.

Por eso la defensa insistió con un "recurso de queja", el paso siguiente para lograr que el tribunal tratara el planteo.

Casación desestimó la queja por unanimidad, aunque está pendiente la reserva del caso federal, un trámite que preserva la posibilidad de recurrir en el futuro ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Los planteos de Cuevas se centraron en que no hay pruebas suficientes para sostener la calificación de abuso sexual gravemente ultrajante y que correspondería recaratularla como "abuso sexual simple", al considerar que los hechos fueron descriptos de manera "imprecisa".

Sobre la prisión preventiva que cumple su cliente, el defensor particular sostuvo que mantener detenido a Rojas viola el principio de inocencia, porque la medida se apoya solo en la pena en expectativa y en sus antecedentes, sin acreditar un riesgo concreto de fuga o de entorpecimiento de la investigación.

Con estos argumentos, Cuevas solicitó la libertad de Rojas, pedido respecto de que el fiscal adjunto ante la Casación, Fernando Galán, se había pronunciado en contra.

A Rojas se le atribuyen cuatro hechos de abuso sexual simple y uno de abuso sexual gravemente ultrajante, en concurso real de delitos.

La pena en expectativa de los delitos que la fiscalía le imputa al exedil justicialista, oscila entre los 4 y 26 años de prisión.

Las supuestas agresiones a las menores de edad tomaron estado público el año pasado, aunque las conductas que se le endilgan a Rojas (básicamente tocamientos, excepto un hecho de mayor gravedad) se habrían producido entre diciembre de 2021 y mediados de 2025, tanto en su vivienda como en su vehículo, en perjuicio de niñas de entre 8 y 12 años.

Los abusos, al parecer, se cometieron en la localidad de Saldungaray, ubicada en el distrito de Tornquist, de donde son oriundos tanto el procesado como las supuestas víctimas.

"Muestras de cariño"

En su defensa, el exintegrante del Concejo Deliberante tornquistense manifestó que, de haber existido tocamientos impúdicos a las niñas, no tuvieron una connotación sexual sino que fueron "muestras de cariño", ya que se trataba de menores pertenecientes a familias que él conoce.

Los peritajes descartaron que las madres de las damnificadas indujeran a sus hijas a denunciar a Rojas.

En vinculación con algunas de las situaciones abusivas por las que se lo acusa, Rojas además hizo referencia a un supuesto complot de índole político en su contra.

Rechazo de Casación

Los jueces de la Sala V del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, Manuel Alberto Bouchoux y Ricardo Ramón Maidana, ni siquiera llegaron a revisar si la medida privativa de libertad contra Rojas estaba bien fundada.

Los magistrados rechazaron el planteo defensista como consecuencia de una razón procesal previa.

En este sentido, Bouchoux y Maidana fundamentaron que cuando una Cámara confirma una prisión preventiva ya dictada en primera instancia, esa resolución no es "definitiva" en los términos que exige el Código Procesal Penal bonaerense para ser analizada por Casación.

El caso es distinto, aclararon, cuando es la Cámara la que revoca lo resuelto en primera instancia y ordena por primera vez la prisión preventiva.

Bajo esas circunstancias sí correspondería que Casación intervenga para garantizar al imputado una segunda revisión judicial, conocida como "doble conforme".

Pero no fue lo que pasó en este caso, en el cual la Cámara solo ratificó una medida que ya existía.

Por lo tanto el resultado es que el Tribunal denegó la queja por unanimidad.

Nuevas fechas

Postergación. El juicio oral estaba previsto entre el lunes 28 y el miércoles 30 de este mes, pero se postergó por inconvenientes de agenda del fiscal de delitos sexuales, Marcelo Romero Jardín, a cargo de la investigación.

Agenda. Como Romero Jardín ya tenía otros dos debates correspondientes al fuero Correccional agendados justo en esas fechas, esa superposición hizo imposible sostener el juicio de Rojas, tal como estaba programado para fines de este mes.

Diciembre. Al reordenar, se tuvo en cuenta la disponibilidad de las partes, de la sala de debates y, sobre todo, que Rojas sigue privado de su libertad, lo que exige no demorar el juicio más de lo necesario. Con este criterio se fijó como fechas más próximas posibles el 14, 15 y 16 de diciembre. El debate será dirigido por el Tribunal en lo Criminal Nº 1 bahiense.

Letrado. El abogado Valentín Fernández patrocina a las mamás de las niñas.