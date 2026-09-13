Un detenido por herir a balazos a otro hombre

Un hombre identificado como Jonatan Ortega fue detenido este sábado a la noche como sospechoso de disparar dos balazos a Braian Britos a la altura de calle Arango 680, de nuestra ciudad.

Tras un llamado al 911, personal del Comando de Patrullas y UPPL pudo arrestar a Ortega quien, según testigos, al observar la presencia de Britos le habría dicho "te encontré" antes de efectuarle los disparos, para luego darse a la fuga a pie.

El acusado fue finalmente interceptado en Paunero y Estados Unidos, a unas 10 cuadras del lugar del hecho, y ahora se encuentra a disposición de la UFIJ 5 bajo la carátula de homicidio en grado de tentativa.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Britos presenta heridas en un brazo y omóplato, por lo cual debió ser intervenido quirúrgicamente. No se informó si corre riesgo de vida.