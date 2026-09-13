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Encontraron muerto a un cuarto pescador tras el naufragio en Laguna del Monte: queda uno desaparecido

Se trata de José Antonio Bianchi, de 52 años, quien era guía de pesca y tenía domicilio en Balneario Cochicó. Continúa la búsqueda del quinto y último desaparecido.

Laguna del Monte (imagen ilustrativa)

Un cuarto hombre fue encontrado muerto este domingo en Laguna del Monte, en el partido de Guaminí, luego del siniestro ocurrido el sábado cuando una embarcación en la que viajaban cinco personas se dio vuelta mientras practicaban pesca deportiva.

La nueva víctima fue identificada como José Antonio Bianchi, de 52 años, quien se desempeñaba como guía de pesca y tenía domicilio en Balneario Cochicó.

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El hallazgo se produjo en el marco del operativo de búsqueda desplegado en la laguna, del que participan efectivos policiales, personal de la Superintendencia de Seguridad Siniestral, Bomberos Voluntarios y Defensa Civil.

Con este nuevo hallazgo, son cuatro las personas fallecidas y una continúa desaparecida. Las tareas de búsqueda se mantienen para intentar localizar al quinto y último integrante del grupo.

El sábado por la noche se había confirmado la muerte de José Domingo Carrizo, de 84 años; Carlos Augusto Pérez, de 71; y José Luna, de 70. El grupo estaba integrado por un guía y cuatro pescadores.

La investigación se encuentra a cargo de la UFIJ N.º 3 de Trenque Lauquen.

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