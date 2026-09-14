Tragedia en Guaminí: "La laguna estaba en óptimas condiciones para la navegación"

A dos días de la tragedia ocurrida en la Laguna del Monte, donde tres pescadores y un guía murieron ahogados después de que la embarcación en la que se trasladaban junto a una quinta persona diera una vuelta de campana, continúa la búsqueda del quinto integrante, quien todavía se encuentra desaparecido. Martín Toledo, jefe de bomberos de Guaminí, hablo con LU2 sobre el operativo que se está desplegando en el lugar.

"En este momento no podemos salir a la laguna porque las condiciones no son óptimas para la navegación, por lo que se va a trabajar en la costa haciendo un rastrillaje con el personal. En este momento hay convocadas unas 25 o 30 personas para realizar los trabajos correspondientes", indicó Toledo.

"No hay ninguna teoría al respecto porque el guía era una persona de mucha experiencia en navegación y más allá de no ser de la zona. tenía todo en condiciones y era un hombre conocedor. Al momento de ocurrir la tragedia las condiciones eran optimas", afirmó.

Consultado por las condiciones en la que se había encontrado la embarcación, el bombero dijo: "La embarcación fue encontrada con la proa flotando, no sabemos exactamente que pasó. Las condiciones de navegabilidad eran normales y no había viento como para dar vuelta una embarcación de ese tipo", refirió.

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"Es algo rarísimo porque, según tengo entendido, el hombre, si bien no hace mucho que está en el partido nuestro pescando, tiene mucha experiencia en la navegación. Tiene un tracker con una buena altura de puntal, motor grande, con potencia. La verdad es que desconocemos lo que puede haber pasado".

La Laguna de Monte forma parte de un conjunto de lagunas y arroyos interconectados denominado ‘’Lagunas Encadenadas de Monte’’, y que tiene como afluente al Arroyo Totoral y a la Laguna de las Perdices como efluente según lo indicado por Toledo esta es grande y peligrosa si no se conoce:

"Es una laguna difícil, es grande, tiene olas de buen tamaño, tiene profundidad. En el lugar donde se encontró el lanchón tiene alrededor de unos cinco o seis metros. Para poder ingresar y navegar hay un control náutico donde tienen que tener chalecos y todo lo que se exige por Prefectura. Además, los guías tienen que tener el carnet de timonel y estar habilitados. Si hay vientos superiores a 40 nudos, la laguna se cierra", explicó.

Hasta el momento fueron hallados cuatro cuerpos y se continúa con la búsqueda del quinto integrante de la embarcación: "Ojalá, ocurra el milagro, pero si estuviese con vida, se hubiese visto, porque el rastrillaje se hizo por costa también hacia donde estaba yendo la dirección del viento".

"Por la edad de los pescadores es medio difícil que hayan podido llegar a la costa, porque era gente grande. En realidad desconozco también la edad del hombre que está faltando, pero la costa más cercana estaba alrededor de 1800, 2000 metros", finalizó.