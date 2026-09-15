Historia y tango en el cine: proyectarán “El último payador” en homenaje a Homero Manzi

El ciclo “Historia y tango en el cine” tendrá una nueva función en Bahía Blanca el próximo lunes 21 de septiembre, con una jornada dedicada a la figura de Homero Manzi.

La actividad se realizará a las 18 en el Centro Cultural de la Cooperativa Obrera, Zelarrayán 560, y tendrá como propuesta central la proyección de “El último payador”, película estrenada el 9 de febrero de 1950.

La obra está inspirada en la vida del payador José Betinotti y fue escrita por el poeta y letrista Homero Manzi, quien además la dirigió junto al cineasta francés Ralph Pappier. La película tiene como protagonista al cantor, actor y director Hugo del Carril.

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Luego de la proyección, el encuentro continuará con una charla especial a cargo de José Valle, escritor, gestor cultural y miembro de la Academia Nacional del Tango, quien abordará la figura y el legado de Manzi.

La propuesta forma parte del ciclo “Historia y tango en el cine”, que busca preservar, rescatar y difundir el patrimonio cinematográfico y tanguero argentino a través de películas y espacios de intercambio.

La actividad será con entrada libre y gratuita y está abierta a toda la comunidad.