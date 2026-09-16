Un puntaltense ganó el premio máximo del teatro musical por ser Drácula

El tenor puntaltense Diego Duarte Conde alcanzó la máxima distinción nacional al Teatro Musical al quedarse con el galardón a la Mejor Interpretación Masculina en Espectáculo Musical en la categoría de los Premios Hugo Federales.

Fue por su actuación en "Drácula II, Resurrección", obra de Pepe Cibrián Campoy, que también ganó en Mejor Espectáculo Musical, Mejor Dirección y Mejor Libro y Letras.

"Y finalmente llegó —expresó el puntaltense—. Parece que fue ayer cuando me presenté a aquel casting multitudinario ante Pepe Cibrián y Ángel Mahler, y fui uno de sus ganadores, para luego pasar a protagonizar 'Drácula, el Musical'. Hoy, después de tantos años, vuelvo a este personaje."

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Su consagración se oficializó en la 16ª edición de los tradicionales galardones organizados por la Asociación Civil Premios Hugo. La gala fue celebrada en el Teatro Coliseo de Buenos Aires.

"La emoción es enorme. Y nada de esto hubiera sido posible sin el apoyo de mi esposa, familia y amigos, que siempre me empujan a seguir luchando por mis sueños y mi profesión. Gracias a todos, y a seguir creando cosas que no existen", agregó.

La categoría de los Premios Hugo Federales busca visibilizar, descentralizar y premiar la producción de teatro musical realizada en las distintas provincias y localidades de Argentina, fuera del circuito comercial tradicional de la Ciudad de Buenos Aires.

Duarte Conde, quien cuenta con formación en ópera lírica en el exterior y una consolidada trayectoria interpretando roles clásicos de tenor lírico, sumó este hito a su carrera tras haber sido seleccionado mediante un casting masivo para encabezar esta secuela inmersiva.

