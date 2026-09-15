Regresa el Atardecer de los Museos

La 14 edición del Atardecer de los Museos se lllevará a cabo el domingo 4 de octubre, con la organización del Corredor Museológico de Coronel Rosales.

Se trata de un recorrido libre por todos los museos del distrito.

La visita permite adoptar una visión de la historia social y natural del partido.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Por eso, se invita a conocer y valorar el pasado.

Es, además, una idea para celebrar el encuentro de la sociedad con las muestras permanentes de los museos rosaleños.

En el día fijado, y hasta el atardecer, se podrán visitar las salas a modo de maratón cultural.

Mientras, el Corredor Museológico está disponible todo el año, en los horarios habituales de cada uno de los museos.

Informes mediiante los teléfonos 02932 432214 y 428270.