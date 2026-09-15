Anuncian corte de tránsito y piden precaución por una obra en la ruta

El Municipio informó que hoy se vuelve a cortar el tránsito sobre la primera cuadra de calle Pellegrini, en su intersección con Humberto Primo, por trabajos de recambio de cañerías.

La obra está a cargo de la empresa C&E, y del mismo modo que ayer, la interrupción de la circulación vehicular será de 9 a 16.

Solicitaron a los vecinos respetar la señalización en el sector afectado a las tareas.

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Además, siguen los trabajos vinculados a la obra del Acueducto D315 en calle Río Juramento y la ruta 229.

Los trabajos están a cargo de la UTE integrada por Aleste Empresa Constructora, Marle Construcciones y Rimsol.

Desde la comuna pidieron transitar con atención por la zona, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal que trabaja en el lugar.

